Рекордсмени у Раді: Хто з нардепів має найбільше антикорупційних кейсів

Ціла купа депутатів чинного парламенту фігурує у десятках розслідувань, пов'язаних з корупцією. Одні – через розтрату державних коштів, інші – за кумівство, треті – за віртуозні схеми. Члени яких фракцій найчастіше потрапляли на гачок слідчих чи журналістів-розслідувачів, та хто з депутатів особисто є абсолютним "чемпіоном корупції" – читайте далі.

Нестор Шуфрич

Колишній регіонал Нестор Шуфрич нині змушений відсиджуватись в опозиції. А розслідування про те, як за Януковича він з панського плеча роздавав посади, називає політично вмотивованим.

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Тоді ще міністр надзвичайних ситуацій, Шуфрич взяв собі за праву руку сина заступниці голови Адміністрації Президента Ганни Герман. Хоча перш, ніж стати заступником міністра Микола Коровіцин працював просто шофером у матері.

Загалом же Шуфрич фігурує у 10 антикорупційних розслідуваннях: розтрата державних коштів, фінансові піраміди, ухилення від сплати податків, непотизм. Однак у жодній справі обвинувальні акти так і не знайшли свого господаря.

Поки це лише розслідування за фактом, де багато народних депутатів є свідками, я утримуюсь від таких коментарів, поважаючи презумпцію невинуватості,

– наголосив нардеп.



Нестор Шуфрич

Юрій Бойко

За кількості розслідувань, які або ведуть силовики, або розкопали журналісти, Шуфрича у фракції випереджає лише інший колишній міністр Януковича – Юрій Бойко. Він фігурує у 16 антикорупційних розслідуваннях. Але і тут обвинувального акту немає. Навіть по гучній справі вишок Бойка.

"Вишки Бойка" – цю схему журналісти назвали іменем її ключового фігуранта Юрія Бойка. Тоді посадовці Януковича переплатили за дві бурові вежі 300 мільйонів доларів. У грудні 2017 року Бойко запитав у генпрокурора про результати розслідування найрезонансніших злочинів в Україні.

Експерт "Чесно" Дмитро Черетун зауважив, що без відома Юрія Бойка ця сумнівна купівля не могла бути украдена.



Юрій Бойко

У цьому скликанні фракція "Опоплатформи" є абсолютним лідером за кількістю депутатів-фігурантів антикорупційних розслідувань. Обранців з сумнівними історіями дещо менше у "Батьківщини".

Юлія Тимошенко

Проте, сама її лідерка Юлія Тимошенко примудрилася обскакати навіть Бойка. За її плечима, за підрахунками експертів "Чесно", корупційних кейсів майже стільки ж, скільки років Тимошенко у політиці.

Вона фігурує у 18 таких розслідуваннях. Значна частина антикорупційних кейсів припадає на роки її правління в уряді,

– додав Дмитро Черетун.



Юлія Тимошенко

Петро Порошенко

Але абсолютним чемпіоном-фігурантом за кількістю розслідувань у чинному парламенті є п'ятий президент України й лідер "Європейської Солідарності". До того ж, більшістю з його 21 кейса офіційно займається Державне бюро розслідувань.

За пів року роботи нового парламенту в поле зору розслідувачів вже встигли потрапити й троє "Слуг народу". А єдина фракція ідеально чистою совістю – "Голос". В ній немає жодного фігуранта антикорупційних розслідувань.