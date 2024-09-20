Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к ВСУ: ответ Минобороны

Об этом рассказал уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев.

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Сколько людей рекрутируется в украинскую армию

В наличии более 10 тысяч вакансий для граждан, включая позиции для поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других специалистов.

Справка. Военный рекрутинг в условиях всеобщей мобилизации является формой добровольной мобилизации с возможностью выбрать военную специальность. Работа рекрутеров заключается в общении с людьми и повышении качества укомплектованности воинских частей.

Кандидаты могут подавать заявки на работу в различные силовые структуры, включая Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию, Службу безопасности и Государственную пограничную службу Украины, а также другие организации.

В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами,

– отметили в Минобороны.

Напомним, что при рекрутинге в ряды Вооруженных Сил Украины претенденты присылают свои резюме на ту или иную вакансию. Если оно проходит "конкурс" и собеседование прошло успешно, гражданина направляют в подразделение для несения военной службы.