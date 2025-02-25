Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, на одного пехотинца нужно буквально еще минимум 6 человек, которые будут ему помогать.

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Куда можно податься в 41 бригаду ВСУ

Как рассказал Сазонов, быть пехотинцем – действительно тяжелая и важная работа. Тяжелее, вероятно, только быть штурмовиком.

На одного пехотинца нужно не менее 6 человек, которые будут ему помогать. Тут речь идет как об огневой поддержке, так и о снабжении.

Это – пулеметчики, гранатометчики, артиллерия, пилоты FPV-дронов, пилоты разведывательных дронов и так далее. Я служу в роте огневой поддержки. Наша задача – сделать огневой вал между позициями врага и нашими позициями, чтобы наш пехотинец вообще врага не увидел. Это – идеальная картина,

– отметил Сазонов.

В Силы обороны Украины нужны люди совершенно разных специальностей. Вакансии в 41 ОМБр и боевой путь этой бригады можно посмотреть по ссылке на платформе Lobby X. В частности нужен водитель, оператор БпЛА, гранатометчик, стрелок-снайпер и т.п.