Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, на одного піхотинця потрібно буквально ще щонайменше 6 людей, які будуть йому допомагати.

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Куди можна податися у 41 бригаді ЗСУ

Як розповів Сазонов, бути піхотинцем – дійсно важка та важлива робота. Важче, ймовірно, лише бути штурмовиком.

На одного піхотинця потрібно щонайменше 6 людей, які будуть йому допомагати. Тут йдеться як про вогневу підтримку, так і про постачання.

Це – кулеметники, гранатометники, артилерія, пілоти FPV-дронів, пілоти розвідувальних дронів і так далі. Я служу в роті вогневої підтримки. Наше завдання – зробити вогневий вал між позиціями ворога та нашими позиціями, щоб наш піхотинець взагалі ворога не побачив. Це – ідеальна картина,

– зазначив Сазонов.

До Сил оборони України потрібні люди абсолютно різних спеціальностей. Вакансії до 41 ОМБр та бойовий шлях цієї бригади можна переглянути за посиланням на платформі Lobby X. Зокрема потрібен водій, оператор БпЛА, гранатометник, стрілець-снайпер тощо.