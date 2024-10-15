Триста неспартанцев: на Закарпатье ректор ЗВО устроила несколько сотен уклонистов на обучение

Людмила Несух, ректор Восточно-европейского славянского университета, помогала уклонистам, решая вопрос за валюту. Действовала не сама, а с сообщниками.

О том, что женщину задержали, сообщили источники ZAXID.NET в правоохранительных органах. Напомним, фиктивное поступление в университеты, в частности аспирантуру, было лазейкой для уклонистов, которую недавно прикрыли.

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Какая схема действовала в университете на Закарпатье

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему в Восточно-европейском славянском университете. Чиновники частного вуза за взятки фиктивно брали военнообязанных мужчин на обучение. Статус соискателя образования с отсрочкой от мобилизации стоил уклонистам более 2 тысяч долларов,

– говорится в сообщении.

Журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола добавил, что Несух действовала не одна. В схеме были задействованы также бывший проректор и работник военной службы правопорядка.

"Мужчины призывного возраста получали статус соискателя образования за 1500 евро и отсрочку от мобилизации за 500 – 1000 долларов. В результате обысков изъято более 4,5 миллиона гривен в разной валюте", – написал Глагола.

Что известно об этом заведении высшего образования

"Восточно-европейский славянский университет" создан в августе 2012 года на базе реорганизованного Закарпатского филиала Киевского славистического университета, который существовал 12 лет, с 2000-го. В мае 2015 года университет аккредитован Государственной аккредитационной комиссией Украины. Там можно получить только уровень бакалавра – на магистра предлагают учиться за рубежом с получением диплома европейского образца.

Чему учат в этом вузе, какие экзамены надо сдавать / Скриншот с сайта университета

"Изюминкой вуза является опережение времени и заполнение незанятой ниши на рынке образовательных услуг края, что подтверждается подготовкой специалистов в области таможенного дела, туристической индустрии, муниципального, экологического и спортивного менеджмента, менеджмента охранной деятельности, международных отношений, а также психологии, экономических и филологических специальностей", – сказано на сайте ЗВО.