Реквием по мечте: как Россия превратила цветущий Донбасс в выжженную землю

Каждый раз, когда жители оккупированных территорий говорят об "обстрелах Донецка Украиной" или о том, что "все началось с Майдана", нужно напоминать им о том, как Донбасс жил до 2014 года. И как жили все остальные регионы нашего государства вплоть до полномасштабного вторжения России.

Так, жителям Донбасса в режиме 24/7 на протяжении 8 лет рассказывали по телевизору об "убитых детях", "распятых мальчиках" и других "ужасных преступлениях ВСУ". С четким пониманием враждебности Украины за это время выросло по меньшей мере одно поколение. Те же, кто был подростком во время так называемой русской весны, сейчас уже участвует в боевых действиях.

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Дети, родившиеся во время войны и проживавшие на неподконтрольных Киеву территориях, никогда в жизни не видели самолетов.

Жизнь была тяжелой, но налаживалась с каждым годом

Какими бы депрессивными ни были города Донетчины и Луганщины до войны, абсолютное большинство местных жителей было удовлетворено своей жизнью. Жителям Донбасса не требовалось многое, они полностью принимали те правила игры, которые устанавливали представители элит. Мужчины могли получать по 10–15 тысяч гривен на шахтах, женщины – вести быт и работать в других сферах.

Денег хватало практически всем, кто реально работал. По меньшей мере – на поездку в Широкино, Мелекино или Седово.

Отдых в Широкино в 2011-м году / Фото "Инфопротест"

В Крым или за границу люди почти не ездили, хотя у многих и была возможность. Кроме того, почти каждую неделю можно было поехать семьей на футбол. Благодаря работающим в каждом городке фан-клубам "Шахтера" это даже не считалось событием. Фактически каждый желающий мог сесть в автобус и бесплатно направиться на "Донбасс-арену". После игры всех также бесплатно везли в родные города.



"Донбасс-арена" до войны / Фото UAinfo

Жизнь среднестатистической семьи из условного Шахтерска нельзя было назвать легкой, но она налаживалась с каждым годом. При условии, если глава семейства не сопьется. Дети имели возможность получить вполне нормальное образование. Для этого только нужно было желать учиться. Дипломы вузов из Донецка и Луганска признавали почти во всем мире, а особой проблемы с трудоустройством никто из амбициозной и квалифицированной молодежи не имел.

Актовый зал ДонНУ – один из трех лучших вузов Украины / Фото Vgorode

Работали аэропорты, строились жилые комплексы, открывались рестораны и магазины мировых брендов. Донецк расцветал и развивался безумными темпами, хотя на периферии такого развития и не было.

Крупнейший ТРЦ Донбасса до войны / Фото PINWIN

2014 год положил конец всем надеждам

Когда после Майдана Россия забрала Крым, а на Донбассе начались массовые протесты, жители Донбасса и Луганщины в большинстве своем поверили в то, что при получении "независимости" они начнут жить лучше. Потом началась война, которая изменила все и положила конец надеждам на нормальную жизнь. Но никаких бомбардировок городов и тотальной работы артиллерии по Донецку или Луганску не было. Более того, в 2015 году даже по местным каналам рассказывали о задержании боевиков из батальона "Восток", которые катались на мусоровозах и сами же стреляли по шахтерской столице из миномета.

Впрочем, после заморозки конфликта о боевых действиях никто даже не думал. Жизнь стабилизировалась, хотя, по сравнению с довоенной, нормальной ее назвать было нельзя. Дипломы "ДНР" и "ЛНР" перестали признавать где угодно, кроме России. О большом футболе дончане перестали даже мечтать. Как и о вкусных украинских продуктах. Шахты почти прекратили свою работу, как и заводы, если сравнивать с временами до 2014 года.

Однако в 2022 году в Москве и в руководстве "республик" почему-то решили начать рассказы о том, что "Украина начнет бомбить Донбасс". Зачем Киеву идти войной на территории, где полностью уничтожена экономика, никто не объяснял. Однако при этом представители "комендатуры" начали хватать мужчин и отправлять их на войну. Без подготовки и снаряжения. Затем эти меры усилились. Студентов, пенсионеров, шахтеров и людей с инвалидностью, вообще не выборочно, не обращая внимания на так называемую "бронь", стали отлавливать повсюду. Начался настоящий террор с поквартирными обходами. Неужели жителям Донбасса нравится такое отношение к себе? Неужели в войне, в которой участвует кадровая российская армия, не обойтись без каждого жителя Зугреса или Алчевска?

Надо быть честными перед собой, за последние 5 лет по Донецку и Луганску на самом же деле не нанесли ни одного обстрела. Ни украинцы, ни россияне. Конфликт условно заморозили, а все сделали свой выбор: жить ли на подконтрольной Киеву территории или оставаться на неподконтрольной. Надо быть честными, жители Краматорска, Бахмута, Славянска, Лисичанска и всех других городов в состав "ДНР" и "ЛНР" не хотят. Так зачем их туда тянуть, кладя жизнь молодежи созданных Россией "республик"? Уже сейчас тысячи мужчин погибли, чтобы Пушилин, Пасечник и Путин могли сказать, что теперь они контролируют весь Донбасс. Раньше пожилые и не только люди ездили в Мариуполь и Краматорск, чтобы покупать продукты, снимать пенсии и оформлять соцвыплаты. Неужели эти города стали хуже жить после 2014 года? И неужели непонятно, что после бомбардировок и яростных боев от этих городов может ничего не остаться.

Смотрите видео, какой была жизнь на Донбассе до войны и какой стала после: