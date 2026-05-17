"Святая Русь" и военные храмы: как Кремль использует религию для распространения своих нарративов

Страна-агрессор не ограничивается в методах и средствах ведения войны против Украины: противостояние продолжается во всех сферах. Одно из ключевых направлений - использование веры как средства влияния.

Соответствующее заявление сделал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как Россия использует церковь для военно-политических целей?

В целом в своей основе церковь должна объединять людей и нести духовную поддержку. Однако в российской модели она все чаще превращается в элемент государственной политики и пропаганды.

Важно! По данным Опендатамедиа, в Украине функционирует 7826 церквей московского патриархата.

Омбудсман объяснил, что русская православная церковь, продвигая концепции "святой Руси" и "русского мира", фактически стала частью идеологического аппарата. В центре этой конструкции – не религиозная вера, а использование идентичности (языка, культуры, истории) как инструмента влияния и оправдания агрессии.

На это обращали внимание и международные институты, в частности в резолюциях ПАСЕ по пропаганде и свободе информации в Европе. Полномасштабную войну против Украины в РПЦ подают как "сакральную борьбу", где поражение трактуется как угроза православию в целом.

Религиозная составляющая используется не только на уровне риторики, но и в практических действиях:

насилие подается как "духовный долг";

происходит ранняя милитаризация детей, в частности через отдельные церковные и молодежные структуры (в том числе мастер-классы по оружию и военизированные организации в разных регионах, включая оккупированные территории);

создаются псевдорелигиозные молодежные формирования с элементами военного воспитания.

На временно оккупированных территориях эта политика проявляется еще более открыто. Там структуры РПЦ поддерживают российские военные подразделения, организуют помощь армии, формируют "военные храмы" и инфраструктуру для нужд оккупационных сил.

Параллельно происходит замена духовенства – представителей украинского происхождения устраняют, а на их место назначают священнослужителей, связанных с российской церковной иерархией.

Дмитрий Лубинец резюмировал, что в российской системе религия часто используется не как духовная сфера, а как инструмент информационного и политического влияния. Отдельно он отметил и то, что российская пропаганда также активно распространяет ложные утверждения о якобы нарушении религиозных прав в Украине.

В таких условиях важно одновременно противодействовать манипуляциям в сфере безопасности и права и защищать свободу вероисповедания от политического использования.

Как страна-агрессор ворует и "перевоспитывает" украинских детей?

Россия направляет значительные ресурсы на политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях. Там действуют лагеря "перевоспитания", кадетские классы и военные учебные заведения, где детей переводят на российские образовательные стандарты, формируют у них пророссийскую идентичность и фактически готовят к дальнейшей милитаризации.

По информации Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца и Офиса Генпрокурора, по состоянию на февраль 2026 года зафиксировано более 19 тысяч случаев незаконного вывоза украинских детей.

Международный уголовный суд также накопил большую доказательную базу по этим действиям. В то же время российская сторона заявляет о "перемещении" сотен тысяч человек, включая детей.

Кроме того, существуют специальные образовательные программы для подростков, направленные на подготовку их к информационной деятельности в интересах российского государства. Эти материалы были проанализированы журналистами, в частности расследователем 24 Канала Марьяном-Сергеем Чупаком, на основе сотен страниц внутренних документов оккупационных структур и историй детей с оккупированных территорий.