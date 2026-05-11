Подполковник и главный капеллан ГУР Минобороны Константин Холодов рассказал 24 Каналу, что здесь нет никаких коллизий. Такая заповедь также сочетается с тем, что происходит на войне.

В чем нюанс с заповедью "Не убий"?

Библия учит людей защищать слабого и жертвовать собой ради других. Россия безосновательно начала полномасштабную войну против Украины. Наш народ не имеет другого способа, чтобы остановить врага. К сожалению, не удается его просто уговорить, чтобы он перестал идти войной. А останавливать противника как-то нужно. Поэтому единственный доступный способ – это сопротивление.

"И кто с мечом придет, тот от меча и погибнет", – это тоже слова Спасителя в Гефсиманском саду, когда его ученик вытащил меч и отсек ухо сотнику. Наш враг поднял на нас меч – он от меча и погибнет,

– рассказал капеллан.

Украинцы борются не за чужие земли или богатства. Народ стоит за свои святыни и землю. Украинцы защищают себя и каждого из нас. И ничего антицерковного здесь нет.

Мы боремся за свой народ и детей, которых надо защитить. Есть люди, которые не могут сами себя защитить. Мы видели, как в деоккупированной Буче и Гостомеле враги изуродовали людей. Также в Изюме, где находили детей в братских могилах. Мы не можем такое допустить на всей территории. Надо вставать и бороться за свободу для наших людей,

– отметил Капеллан.

Чем занимаются капелланы в армии?

Еще в советской армии были должности "замполитов", которые занимались идеологической работой, воспитанием личного состава, проверяли морально-психологическое состояние военных и тому подобное. Капелланы не стали их заменой. Это совсем другое. Важно понимать, что задача капеллана – не сохранить веру в победу или веру в Бога. Важнейшая цель здесь – сохранить в человеке человека.

Капеллан находит в подразделении человека, который постепенно теряет человечность из-за войны. Самое важное – вернуть этого человека. Военный должен получить ту помощь, чтобы не потеряться в водовороте кровавых событий, которые происходят вокруг.

Человека нужно сохранить. Ведь война когда-то закончится. И тогда военному может быть сложно вернуться к мирной жизни. Поэтому не зря лозунг Службы военного капелланства ГУР МО Украины – "На страже человечности".

Может ли христианский капеллан помочь человеку другой религии?

Военный капеллан Евгений Копайгородский в интервью 24 Каналу ответил на некоторые специфические нюансы относительно этой работы. Он напомнил, что Украина – поликонфессиональное государство. Соответственно в том же войске будут люди разных религий.

Если в подразделении есть, к примеру, мусульманин, тогда капеллан в случае необходимости звонит мусульманскому капеллану и организует встречу. Капелланы разных религий сотрудничают и помогают друг другу. Поэтому это не должно быть проблемой. Однако в случае необходимости, конечно же, нет никакой проблемы в том, чтобы христианский капеллан помог мусульманину.