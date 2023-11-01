В Украине продолжаются обыски в международной религиозной организации "АллатРа". Ее подозревают в работе в пользу страны-агрессорки.

Сегодня, 1 ноября, СБУ и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "АллатРы", передает 24 Канал.

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Могла быть агентурой России

По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе. Ждем подробностей от СБУ.

В Украине разоблачили сектантов, занимавшихся подрывной деятельностью

Кто такая "АллатРа"

Религиозная организация основана в 2011 году в Киеве. Деятельность участников распространена не только в Украине, но и в большинстве стран мира.

"АллатРа" позиционирует себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии. Исповедует псевдонауку и странные теории заговора инопланетян и влиятельных элит.

Учредителями движения выступают одноименное ООО "АллатРа" бывшей жительницы Макеевки Донецкой области Галины Яблочкиной и общественная организация "Международная организация "Лагода".

Движение зародилось с появлением чисто художественной книги "АллатРа" авторства Анастасии Новых (псевдоним Яблочкиной). В книге концептуальное женское начало древнеарабской богини неба и дождя Аллат сочетатся с мужским началом древнеегипетского бога Солнца Ра. Один из героев серии книг – Игорь Данилов – бывший шахтер из Макеевки. Биография Данилова в книге Яблочкиной "Сэнсэй" совпадает с биографией Путина.

Организация имеет множество страниц в соцсетях и каналах в YouTube.

"АллатРА" считается гибридным проектом российской ФСБ / Фото соцсети

Считают Путина "спасителем"

Религиозное движение изначально известно своими пророссийскими взглядами. В СМИ предполагают, что одним из лидеров движения был Олег Кулинич, экс-глава СБУ в Автономной Республике Крым, обвиненный в государственной измене Украины.

Участники "Аллатры", хотя подчеркивают свою аполитическую позицию, пропагандируют так называемый "русский мир" и называют Путина "богом", который должен "объединить" славян, а затем и весь мир.

: 8 августа 2023 года генпрокуратура России запретила деятельность "АллатРа", поскольку она якобы дискредитирует вооруженные силы страны-агрессорки.

Представители "АллатРы" устраивали телемосты с путинистами из "Единой России". Кроме того, комментируя пытки и убийства в Буче, они отмечали, что, мол, это произошло из-за того, что "люди разделены", и "нам промывают мозги".

Известно, что 18 октября народная депутат Инна Совсун направила обращение в СБУ, СНБО и Минюста о деятельности в Украине пророссийской секты "АллатРа". В частности, Совсун напомнила, что активный деятель "АллатРы" Кристина Берестецкая приговорена к 8 годам лишения свободы за то, что она передавала информацию о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры столицы россиянам.