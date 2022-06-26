В предприятии отметили, что ремонтные работы проводились на участке Медика – Перемышль. Их уже завершили, но пять поездов курсируют со значительной задержкой.
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Какие поезда задерживаются из-за ремонта польской железной дороги
- №716 Перемышль – Киев – 10 часов 13 минут;
- №715 Киев – Перемышль – 9 часов 32 минуты;
- №32/31 Перемышль – Запорожье – 9 часов 20 минут;
- №36/35 Перемышль – Одесса – 7 часов 4 минуты;
- №54/53 Перемышль – Киев – 5 часов 20 минут.
Пассажирам предложили другие способы проезда
В Укрзализныце подчеркнули, что всех пассажиров, имеющих критическую необходимость, железная дорога пересаживает на другие поезда. Пассажирам, ожидавшим посадку на ночные поезда во Львов, Киев и Одессу от станции Перемышль, предложили добраться автобусными шаттлами от вокзала до станции Медика с последующей посадкой на один из ночных поездов. Также по билетам на ночные поезда можно было сесть на поезд Интерсити+ №706.
Просим прощения за эту ситуацию и работаем с польскими коллегами над недопущением повторения таких случаев,
– отметили в пресс-службе предприятия.
В Укрзализныце напомнили, что причиной задержки поездов было повреждение контактной сети.
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