В предприятии отметили, что ремонтные работы проводились на участке Медика – Перемышль. Их уже завершили, но пять поездов курсируют со значительной задержкой.

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Какие поезда задерживаются из-за ремонта польской железной дороги

№716 Перемышль – Киев – 10 часов 13 минут;

№715 Киев – Перемышль – 9 часов 32 минуты;

№32/31 Перемышль – Запорожье – 9 часов 20 минут;

№36/35 Перемышль – Одесса – 7 часов 4 минуты;

№54/53 Перемышль – Киев – 5 часов 20 минут.

Пассажирам предложили другие способы проезда

В Укрзализныце подчеркнули, что всех пассажиров, имеющих критическую необходимость, железная дорога пересаживает на другие поезда. Пассажирам, ожидавшим посадку на ночные поезда во Львов, Киев и Одессу от станции Перемышль, предложили добраться автобусными шаттлами от вокзала до станции Медика с последующей посадкой на один из ночных поездов. Также по билетам на ночные поезда можно было сесть на поезд Интерсити+ №706.

Просим прощения за эту ситуацию и работаем с польскими коллегами над недопущением повторения таких случаев,

– отметили в пресс-службе предприятия.

В Укрзализныце напомнили, что причиной задержки поездов было повреждение контактной сети.

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