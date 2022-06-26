У підприємстві зазначили, що ремонтні роботи проводили на ділянці Медика – Перемишль. Їх вже завершили, але 5 потягів курсують зі значною затримкою.
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Які потяги затримуються через ремонт польської залізниці
- №716 Перемишль – Київ – 10 годин 13 хвилин;
- №715 Київ – Перемишль – 9 годин 32 хвилини;
- №32/31 Перемишль – Запоріжжя – 9 годин 20 хвилин;
- №36/35 Перемишль – Одеса – 7 годин 4 хвилини;
- №54/53 Перемишль – Київ – 5 годин 20 хвилин.
Пасажирам запропонували інші способи проїзду
В Укрзалізниці наголосили, що усіх пасажирів, які мають критичну необхідність, залізниця пересаджує на інші поїзди. Пасажирам, які очікували на посадку на нічні поїзди до Львова, Києва та Одеси від станції Перемишль, запропонували дістатися автобусними шатлами від вокзалу до станції Медика з наступною посадкою на один з нічних потягів. Також за квитками на нічні поїзди можна було сісти на поїзд Інтерсіті+ №706.
Просимо вибачення за цю ситуацію та працюємо з польськими колегами над недопущенням повторення таких випадків,
– зазнали в пресслужбі. підприємства.
В Укрзалізниці нагадали, що причиною затримки потягів було пошкодження контактної мережі
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