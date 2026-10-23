Журналисты выявили завышенные цены в тендере на ремонт турбазы "Карпаты" во Львовской области

Коммунальное предприятие Львовского областного совета "Технический надзор" 23 сентября заключило договор на реконструкцию колиб (временных сооружений) туристической базы "Карпаты" в селе Каменка Стрыйского района Львовской области на общую сумму 50,83 миллиона гривен.

По подсчетам журналистов-расследователей, коммунальное предприятие может переплатить более 3 миллионов гривен. Об этом сообщило издание "Наши деньги".

О чем идет речь?

Речь идет о ремонте детской туристической базы, расположенной в селе Каменка недалеко от Сколе. В тендере принял участие только один участник – компания "Будпрайм". Торги провели 13 августа, а 8 сентября эту компанию признали победителем.

ЧП "Будпрайм" предложило до конца 2027 года построить четыре секционных дома, проложить внутренний водопровод и канализацию, установить отопление и вентиляцию, проложить электрические сети и освещение, а также установить систему пожарной сигнализации. Примечательно, что ЧП "Будпрайм" изначально предложило выполнить эти работы за 42,35 миллиона гривен – то есть всего на 20 тысяч гривен дешевле стартовой цены, срок выполнения работ перенесли на конец 2027 года – на год позже, чем планировалось ранее. По итогам тендера КП Львовского областного совета "Технический надзор" заключило договор на сумму свыше 50,8 миллиона гривен.

В комментарии ZAXID.NET исполняющая обязанности директора КП "Технический надзор" Мария Желиско объяснила рост стоимости ремонта увеличением заработных плат в Украине.

Вступили в силу изменения в постановлении Кабинета Министров Украины № 526 от 24 апреля 2026 года. В предыдущей смете заработная плата работников, занятых на объекте, составляла 18 тысяч гривен, согласно постановлению зарплата должна составлять 42 тысячи гривен. Поэтому мы были вынуждены пересчитать смету,

– отметила она.

Директор также рассказала, что договор с победителем закупки заключили не сразу из-за отсутствия средств. По ее словам, в начале года на объект было предусмотрено 17 миллионов гривен, однако из-за изменений в постановлении Кабинета Министров и введения нового порядка анализа цен финансирование по объектам пересматривали. В результате на момент определения победителя закупки на этом объекте оставалось лишь 500 тысяч гривен, чего было недостаточно для регистрации договора. Чиновница пояснила, что ожидала перераспределения средств. После увеличения финансирования на объекте стало доступно более 4 миллионов гривен, на эту сумму и заключили договор, а остальную часть финансирования планируют предусмотреть в 2027 году.

Журналисты-расследователи утверждают, что анализ сметы работ, которые будут финансироваться из местного бюджета, свидетельствует о завышении цен на материалы более чем на 3 миллиона гривен. В качестве примера издание приводит кабель ВВГнг-LS 3х2,5 миллиметра стоимостью 200 гривен за метр, тогда как другие компании продают такой кабель по цене 80–85 гривен за метр, то есть в 2,5 раза дешевле. Кабель ВВГнг-LS 5х4 миллиметра заложен по цене 522 гривны за метр, в то время как цены колеблются от 195 до 200 гривен за метр. Также речь идет о противопожарных дверях, стоимость которых заложена в размере 11 082 гривен за квадратный метр, и влагостойкой фанере ФК толщиной 21 миллиметр по цене более 1,7 тысячи гривен за квадратный метр при рыночных ценах от 849 до 984 гривен за квадратный метр.

После публикации материала во Львовской областной Раде сообщили о проверке сметы, там также отметили, что в случае необоснованно завышенных цен смету скорректируют.

Исполняющий обязанности председателя Юрий Холод дал поручение управлению имуществом общей собственности и КП "Технический надзор" повторно проверить не только указанные журналистами позиции, но и всю смету и предоставить сравнение с актуальными рыночными ценами. Позиция областной Рады проста: если проверка подтвердит возможность приобрести материалы дешевле – смета должна быть скорректирована. Ни одна гривна бюджетных средств по необоснованно завышенным ценам оплачиваться не будет,

– говорится в сообщении.

К слову, для участия в тендере участники должны были предоставить полностью выполненный аналогичный договор за период 2022–2026 годов.

В документах должно было быть подтверждение, включающее выполненные работы, в частности:

обшивка стен/кровель сэндвич-панелями;

установка окон, дверей, пола;

внутреннее отопление и вентиляция;

внутреннее водоснабжение и канализация;

внутренние электромонтажные работы.

Среди требований указывалось и то, что выручка компании за 2025 год должна составлять не менее 100% ожидаемой стоимости закупки.

В комментарии Мария Желиско отвергла обвинения журналистов в завышении цен.

"Если бы были какие-то нарушения в отношении цен, финансовый мониторинг все выявит, и у нас будут определенные замечания. Ну, я не знаю, пока финансовый мониторинг еще не проведен, и мы не знаем, состоится ли он в дальнейшем. Пока замечаний по поводу нарушений в ценах не было. Ну, посмотрим. Сейчас это очень строго контролируется", – добавила Мария Желиско.

Отдельно чиновница отметила, что цены на сайтах коммерческих компаний не всегда соответствуют актуальной стоимости товаров, поскольку их могут долгое время не обновлять.

Напомним, в конце марта 2025 года Львовский облсовет приступил к масштабной реконструкции коммунальной туристической базы "Карпаты". Однако тендер на эти работы объявили 5 мая 2025 года. По итогам тендера победителем стало ООО "Элитбудпро", которое обязалось до конца 2026 года выполнить необходимые работы за 58,7 миллиона гривен. Однако в марте 2026 года КП "Технический надзор" расторгло договор с ООО "Элитбудпро", выплатив за выполненные к тому моменту работы 19 миллионов гривен. Новый тендер коммунальное предприятие объявило 29 июля 2026 года.

Что известно о компании-победителе?

Согласно данным аналитической системы YouControl, ЧП "Будпрайм" зарегистрировано в 2007 году во Львове. Основной вид деятельности компании с уставным капиталом 500 тысяч гривен – строительство жилых и нежилых зданий. Директором и владельцем компании является Михаил Рущишин.

В марте 2026 года компания выиграла тендер на капитальный ремонт теоретического корпуса Львовского национального медицинского университета на улице Шимзеров за 222 миллиона гривен. В 2024 году фирма получила подряд на сумму 18,3 миллиона гривен на реконструкцию университетского тира ЛНМУ под помещение для физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и раненых военнослужащих, а также отремонтировала отдельные кабинеты в самом ЛНМУ и в университетской больнице.

ЧП "Будпрайм" также построило школу в селе Либохора на Львовщине, оборудовало противорадиационное укрытие в больнице скорой помощи Первого ТМО Львова, сотрудничало с ЧАО "Львовоблэнерго" и ЛМКП "Львовтеплоэнерго", рядом сельских советов и коммунальных учреждений Львовской области.