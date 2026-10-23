Журналісти виявили завищені ціни у тендері з ремонту турбази "Карпати" на Львівщині

За розрахунками журналістів-розслідувачів, комунальне підприємство може переплатити понад 3 мільйони гривень. Про це повідомило видання "Наші гроші".

Реклама Adv

популярні відео

Про що йдеться?

Йдеться про ремонт дитячої туристичної бази, що розташована у селі Кам'янка поблизу Сколе. В тендері взяв участь лише один учасник – компанія "Будпрайм". Торги провели 13 серпня, а 8 вересня цю компанію визнали переможцем.

ПП "Будпрайм" запропонувало до кінця 2027 року звести чотири секційні будинки, зробити внутрішній водопровід та каналізацію, опалення та вентиляцію, електричні мережі та освітлення, систему пожежної сигналізації. Прикметно, що ПП "Будпрайм" спочатку запропонувало виконати ці роботи за 42,35 мільйона гривень – тобто лише на 20 тисяч гривень дешевше від стартової ціни, термін виконання робіт перенесли на кінець 2027 року – на рік від запланованого раніше. В результаті тендеру КП Львівської обласної ради "Технічний нагляд" уклало договір на понад 50,8 мільйона гривень.

Реклама

У коментарі ZAXID.NET виконувачка обов’язків директора КП "Технічний нагляд" Марія Желіско пояснила зростання вартості ремонту збільшенням заробітних плат в Україні.

Відбулись зміни до постанови Кабінету Міністрів України №526 від 24 квітня 2026 року. У попередньому кошторисі заробітна плата працівників, які працюють на об’єкті, становила 18 тисяч гривень, згідно з постановою зарплата має становити 42 тисячі гривень. Тому ми змушені були перерахувати кошторис– зазначила вона.

Директорка також розповіла, що договір з переможцем закупівлі уклали не одразу через відсутність грошей. За її словами, на початку року на об’єкт було передбачено 17 мільйонів гривень, однак через зміни до постанови Кабінету Міністрів та запровадження нового порядку аналізу цін фінансування за об’єктами переглядали. У результаті на момент визначення переможця закупівлі на цьому об’єкті залишалося лише 500 тисяч гривень, чого було недостатньо для реєстрації договору. Посадовиця пояснила, що очікувала на перерозподіл коштів. Після збільшення фінансування на об’єкті стало доступно понад 4 мільйони гривень, на цю суму й уклали договір, а решту фінансування планують передбачити у 2027 році.

Реклама

Журналісти-розслідувачі стверджують, що аналіз кошторису робіт, які фінансуватимуться з місцевого бюджету, свідчить про завищення цін на матеріали на понад 3 мільйони гривень. Як приклад, видання зазначає кабель ВВГнг-LS 3х2,5 міліметра вартістю по 200 гривень за метр, натомість інші компанії продають такий за 80 – 85 гривень за метр, тобто у 2,5 раза дешевше. Кабель ВВГнг-LS 5х4 міліметри заклали по 522 гривні за метр, водночас ціни коливаються від 195 до 200 гривень за метр. Також йдеться про протипожежні двері, вартість яких заклали 11 082 гривні за метр квадратний, та вологостійку фанеру ФК товщиною 21 міліметр за понад 1,7 тисячі гривень за метр квадратний за ринкових цін від 849 до 984 гривень за метр квадратний.

Після публікації матеріалу у Львівській обласній раді повідомили про перевірку кошторису, там також зазначили, що у випадку необґрунтовано завищених цін кошторис скоригують.

Реклама

Виконувач обов'язків голови Юрій Холод дав доручення управлінню майном спільної власності та КП “Технічний нагляд” повторно перевірити не лише зазначені журналістами позиції, а й весь кошторис і надати порівняння з актуальними ринковими цінами. Позиція обласної ради проста: якщо перевірка підтвердить можливість придбати матеріали дешевше – кошторис має бути скоригований. Жодної гривні бюджетних коштів за необґрунтовано завищеними цінами оплачуватися не буде– йдеться у повідомленні.

До слова, для участі в тендері учасники мали надати повністю виконаний аналогічний договір за період 2022-2026 років.

У документах мало бути підтвердження, яке включає виконані роботи, зокрема:

обшивка стін/покрівлі сендвіч-панелями;

встановлення вікон, дверей, підлоги;

внутрішнє опалення та вентиляція;

внутрішнє водопостачання та каналізація;

внутрішні електричні роботи.

Серед вимог зазначалося і те, що виторг компанії за 2025 рік мав становити не менше як 100% очікуваної вартості закупівлі.

Реклама

У коментарі Марія Желіско відкинула звинувачення журналістів щодо завищених цін.

"Якби були якісь порушення щодо цін, фінмоніторинг все виявить, і ми будемо мати певні зауваження. Ну, я не знаю, поки що ще фінмоніторинг не проведений, і ми не знаємо, чи він далі пройде. Поки зауважень не було щодо порушення цін. Ну, будемо бачити. Зараз це дуже строго контролюється", – додала Марія Желіско.

Окремо посадовиця зауважила, що ціни на сайтах комерційних компаній не завжди відповідають актуальній вартості товарів, оскільки їх можуть тривалий час не оновлювати.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази "Карпати". Однак тендер на ці роботи оголосили 5 травня 2025 року. За результатами переможцем стало ТОВ "Елітбудпро", що зобов’язалося до кінця 2026 року виконати необхідні роботи за 58,7 мільйона гривень. Проте у березні 2026 року КП "Технічний нагляд" розірвало договір з ТОВ "Елітбудпро", заплативши за виконані на той час роботи 19 мільйонів гривень. Новий тендер комунальне підприємство оголосило 29 липня 2026 року.

Реклама

Що відомо про компанію-переможця?

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП "Будпрайм" зареєстроване у 2007 році у Львові. Основний вид діяльності компанії зі статутним капіталом 500 тисяч гривень – будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором та власником компанії є Михайло Рущишин.

У березні 2026 року компанія виграла тендер на капітальний ремонт теоретичного корпусу Львівського національного медичного університету на вулиці Шімзерів за 222 мільйони гривень. У 2024 році фірма отримала підряд на 18,3 мільйона гривень на реконструкцію університетського тиру ЛНМУ під приміщення для фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та поранених військовослужбовців, а також ремонтувала окремі кабінети в самому ЛНМУ та в університетській лікарні.

ПП "Будпрайм" також побудувало школу в селі Либохора на Львівщині, облаштовувало протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацювало з ПрАТ "Львівобленерго" та ЛМКП "Львівтеплоенерго", низкою сільських рад і комунальних закладів Львівщини.