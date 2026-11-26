Украина провела очередные репатриационные мероприятия и вернула тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

О репатриации сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращении тел?

Все возвращенные тела будут переданы на судебно-медицинскую экспертизу и идентификацию.

К процессу привлечены представители Координационного штаба, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

На щите вернули 250 погибших / Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Также в штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Отдельно отметили работу военнослужащих Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ. Они доставляют тела погибших в специализированные государственные учреждения и организуют их передачу правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам.

Напомним, спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными перед зимними праздниками. Домой могут вернуться тысячи людей, а сама операция станет крупнейшей за все время полномасштабной войны.

Кушнер пояснил, что подготовка большого гуманитарного обмена была главной целью трехсторонних контактов с участием США. Он связал предстоящее освобождение пленных с переговорами в Абу-Даби, которые состоялись в начале ноября. Конкретной даты и количества людей американский спецпосланник не назвал, однако отметил, что обмен планируется провести до праздников.

Возвращение людей будет происходить несколькими волнами, поскольку организовать одновременное освобождение всех пленных сложно.