Там не стали давать оценок таким упрекам. Но отметили, что испытания самолетов проводились с соблюдением всех международных норм и протоколов и предупреждали о них давно.

Интересная тема "Миллионы будут убегать за границу": в окружении Путина пугают Украину "вспышкой"

Россия испугалась испытаний авиации США

Глава российского минобороны Сергей Шойгу публично пожаловался, что американские бомбардировщики в начале ноября отрабатывали ядерный удар по России, причем с двух разных направлений – западного и восточного.

Шойгу озвучил эти упреки на фоне общего и очередного обострения отношений Москвы и Вашингтона из-за Украины:

Потому что в США уже больше месяца раздаются предупреждения о концентрации российских войск у украинских границ.

А в Кремле все это опровергают.

В Пентагоне прокомментировали странные упреки России

Официальный представитель Пентагона Антон Семельрот по запросу Российской службы "Голоса Америки" прокомментировал слова Сергея Шойгу.

О проведении этих миссий объявляли публично. Их тщательно планировали США совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов,

– заявил он.

Однако дипломатично избежал давать какие-либо характеристики высказываниям, прозвучавшим с российской стороны.

Интересный факт: на американские бомбардировщики Шойгу пожаловался не где-нибудь, а в Китае, а с этой страной у США сейчас критически напряженные отношения.

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