Там не стали давать оценок таким упрекам. Но отметили, что испытания самолетов проводились с соблюдением всех международных норм и протоколов и предупреждали о них давно.
Интересная тема "Миллионы будут убегать за границу": в окружении Путина пугают Украину "вспышкой"
Россия испугалась испытаний авиации США
Глава российского минобороны Сергей Шойгу публично пожаловался, что американские бомбардировщики в начале ноября отрабатывали ядерный удар по России, причем с двух разных направлений – западного и восточного.
Шойгу озвучил эти упреки на фоне общего и очередного обострения отношений Москвы и Вашингтона из-за Украины:
- Потому что в США уже больше месяца раздаются предупреждения о концентрации российских войск у украинских границ.
- А в Кремле все это опровергают.
В Пентагоне прокомментировали странные упреки России
Официальный представитель Пентагона Антон Семельрот по запросу Российской службы "Голоса Америки" прокомментировал слова Сергея Шойгу.
О проведении этих миссий объявляли публично. Их тщательно планировали США совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов,
– заявил он.
Однако дипломатично избежал давать какие-либо характеристики высказываниям, прозвучавшим с российской стороны.
Также рекомендуем обратить внимание на следующее:
- В Кремле истерически отреагировали на информацию о военной помощи Украине от США.
- А пророссийские боевики в это время начали масштабные военные учения на Донбассе.