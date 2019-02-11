Репетиторов обязали задекларировать свои доходы

Украинцы, которые оказывают репетиторские услуги, должны задекларировать свои доходы до 1 мая 2019 года.

Представители Государственной фискальной службы сообщили, что если преподаватель-репетитор не является физическим лицом-предпринимателем, но постоянно предоставляет репетиторские услуги, то он обязан подать налоговую декларацию за текущий год и уплатить налог.

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Декларацию нужно подать по месту налоговой регистрации. Доходы от репетиторства облагаются по ставке 18%. В частности, из указанных доходов высчитывается военный сбор по ставке 1,5%.