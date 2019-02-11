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      Репетиторов обязали задекларировать свои доходы

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      Репетиторов обязали задекларировать свои доходы
      Репетиторов обязали задекларировать свои доходы / Фото из открытых источников

      Украинцы, которые оказывают репетиторские услуги, должны задекларировать свои доходы до 1 мая 2019 года.

      Представители Государственной фискальной службы сообщили, что если преподаватель-репетитор не является физическим лицом-предпринимателем, но постоянно предоставляет репетиторские услуги, то он обязан подать налоговую декларацию за текущий год и уплатить налог.

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      Декларацию нужно подать по месту налоговой регистрации. Доходы от репетиторства облагаются по ставке 18%. В частности, из указанных доходов высчитывается военный сбор по ставке 1,5%.

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      Теги: е-декларирование Новости Украины Налоги Образование
      Источник: 24 Канал
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