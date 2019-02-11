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      Репетиторів зобов'язали задекларувати свої доходи

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      Репетиторів зобов'язали задекларувати свої доходи
      Репетиторів зобов'язали задекларувати свої доходи / Фото з відкритих джерел

      Українців, які надають репетиторські послуги, мають задекларувати свої доходи до 1 травня 2019 року.

      Представники Державної фіскальної служби повідомили, що якщо викладач-репетитор не є фізичною особою – підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги, то він зобов'язаний подати податкову декларацію за поточний рік і сплатити податок.

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      Декларацію потрібно подати за місцем податкової реєстрації. Доходи від репетиторства оподатковуються за ставкою 18%. Зокрема з вказаних доходів вираховується військовий збір за ставкою 1,5%.

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      Теги: Новини України е-декларування Освіта Податки
      Джерело: 24 Канал
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