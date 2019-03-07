Репортаж с передовой: враг атакует, но получает достойный ответ

На передовой началось обострение, впервые с начала года пророссийские боевики применили артиллерию 152-го калибра. За сутки выпустили 120 снарядов и мин.

Горячее всего было в районе Новотошковское – там огонь вели из крупнокалиберных артиллерийских систем.

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Уже несколько недель военнослужащие по всей линии фронта говорят об активизации боевых действий и увеличении вражеских калибров.



Разрушенный дом в Донецкой области

Наши защитники признаются, что часто приходится заставлять врага замолчать.

Противник по ту линию фронта агрессивно себя ведет. Мы работаем только на погашение огня, первые не открываем огонь. Однако, если мы видим точку, откуда ведется огонь, мы будем ее погашать,

– рассказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Военная коммуникация налажена таким образом, чтобы каждая позиция могла прикрывать несколько других. И если враг обстреливает, или выдвигает ДРГ на одни укрепления, то ответ получает сразу по нескольким направлениям.

Что произошло на передовой за минувшие сутки?​

Пророссийские боевики в течение дня совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ни один украинский военный не пострадал, сообщили в штабе операции объединенных сил в Facebook.



По данным штаба, боевики с 00:00 до 18:00 среды стреляли в районах населенных пунктов Лебединский, Водяное, Новолуганское, Золотое-3 и Гнутово

С 2013 года количество военнослужащих-женщин, проходящих службу в Вооруженных силах, выросло вдвое. За 5 лет войны на Востоке Украины более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий.