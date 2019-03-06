Быстро "утихомирили": украинские бойцы дали отпор оккупантам на Донбассе – видео

На фронте снова неспокойно. В прошлые сутки из-за атаки пророссийских боевиков ранены двое украинских защитников. Основные обстрелы позиций украинской армии происходят после захода солнца. Последнюю ночь вблизи оккупированного Донецка провел военкор 24 канала: там снова гремели обстрелы и взрывы боеприпасов.

На позиции под Донецком журналисты зашли в темноте. В нескольких сотнях метров позиции террористов.

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Посреди ночи враг сделал несколько прострелов и бросил гранату из подствольника. Однако украинские военные быстро "усмирили" оккупантов. Бойцы шутят, что "запугали несчастных сепаратистов".

"Движение ДРГ. С той стороны как раз их наблюдательный пост, и рядом – пулеметная точка их. И они с той стороны пытаются обойти нас. Но ничего у них не выйдет", – заверил военнослужащий ВСУ Николай.



Украинский боец отстреливается

До утра на позициях было относительно тихо. Хотя совсем без прилетов не обошлось.

Из РПГ были выстрелы, подствольники. Немного бушевали. Но, адекватный ответ дали, и было спокойно до утра,

– рассказал военнослужащий ВСУ Богдан.

Тишина, правда, на фронте всегда обманчива. В любой момент могут начать работать снайперы.



Тишина на фронте всегда обманчива