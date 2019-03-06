19:05
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Быстро "утихомирили": украинские бойцы дали отпор оккупантам на Донбассе – видео

      213 Читати новину українською

      На фронте снова неспокойно. В прошлые сутки из-за атаки пророссийских боевиков ранены двое украинских защитников. Основные обстрелы позиций украинской армии происходят после захода солнца. Последнюю ночь вблизи оккупированного Донецка провел военкор 24 канала: там снова гремели обстрелы и взрывы боеприпасов.

      На позиции под Донецком журналисты зашли в темноте. В нескольких сотнях метров позиции террористов.

      Читайте также: Сутки на фронте: враг применил артиллерийское вооружение, ранены 2 украинских защитников

      Посреди ночи враг сделал несколько прострелов и бросил гранату из подствольника. Однако украинские военные быстро "усмирили" оккупантов. Бойцы шутят, что "запугали несчастных сепаратистов".

      "Движение ДРГ. С той стороны как раз их наблюдательный пост, и рядом – пулеметная точка их. И они с той стороны пытаются обойти нас. Но ничего у них не выйдет", – заверил военнослужащий ВСУ Николай.

      війна на донбасі
      Украинский боец отстреливается

      До утра на позициях было относительно тихо. Хотя совсем без прилетов не обошлось.

      Из РПГ были выстрелы, подствольники. Немного бушевали. Но, адекватный ответ дали, и было спокойно до утра,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Богдан.

      Тишина, правда, на фронте всегда обманчива. В любой момент могут начать работать снайперы.

      війна на донбасі
      Тишина на фронте всегда обманчива

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ВОЙНЕ НА ДОНБАССЕ
      •  
      blog_ava
      Может ли Украина отказаться от прохода военных кораблей через Керченский пролив
      сегодня
      726
      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сегодня , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 109
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сегодня , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 909
      Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      сегодня , 14:30 Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      Ірина Поліщук 358
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 235
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сегодня , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 471
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Удар по всем демократическим силам, – "ДемАльянс" о лишении Саакашвили гражданства
       26 июля 2017 , 19:59
      Еще одна соседка Украины хочет безвиза с ЕС
       24 ноября 2017 , 19:41
      Главные новости футбола 1 февраля: Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии, Шахтер огласил заявку на 1/16 Лиги Европы
       2 февраля , 07:00
      Украинцы первыми доставили Tesla к Марсу
       2 февраля , 11:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук