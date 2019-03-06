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      Дмитро Снєгирьов

      Про військову техніку та місця дислокації терористів

      459
      Громадська ініціатива "Права справа" повідомляє про місця дислокації бойовиків
      Громадська ініціатива "Права справа" повідомляє про місця дислокації бойовиків / Інформатор

      В самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" постійно заявляють про те, що все наявне у них озброєння – трофейне, а амуніція передана "волонтерами", що підтримують бойовиків.

      Днями офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому зафіксовано військову техніку, а саме: ЗРК "Стріла -10", який є на озброєнні угруповань бойовиків "ЛНР" і "ДНР". "На це раз "шахтарі" з 1 АК окупантів дістали аж цілі батареї ППО, оце треба вчитися. І авжеж вони у шахтах їх взяли прямо з екіпажами їхтамнетів",
      повідомляє Анатолій Штефан.

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      Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Стріла-10" призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

      2 липня 2014 року на вулицях окупованого Луганська, під час проходження колони бойовиків, було зафіксовано три бойові машини піхоти (БМП-2) та ЗРК "Стріла-10".

      16 липня 2014 року у ЗМі була оприлюднена інформація з посиланням на РНБО, що на озброєнні терористів з'явився самохідний зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". В РНБО підкреслювали, що такий комплекс міг потрапити в руки терористів лише з Російської Федерації.

      В серпні 2014 аналітичним відділом ГІ "Права Справа" було встановлено скупчення на автобазі в місті Ровеньки важкої бронетехніки, ЗРК та живої сили незаконних збройних формувань. 23 серпня 2014 року в результаті високоточного удару Збройних Сил України по виявленому об'єкту розвідкою підтверджено повне знищення бази терористів.

      У місті Ровеньки Луганської області було встановлено скупчення на автобазі близько 40 броньованих машин, 3 ЗРК типу "Стріла-10" і до 500 найманців незаконних збройних формувань. Ймовірно – це екіпажі виявленої техніки,
      розповіли тоді в штабі АТО.

      26 жовтня 2015 року місцевими джерелами "Права Справа" була зафіксована важка бронетехніка бойовиків, зокрема ЗРК "Стріла -10", на територіях промислових баз, що розташовані за адресою: пров. Краснодонський, поруч з базою ЛСТК.

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      Примітно, що бойовики "ЛНР" змушені були підтвердити інформацію "Права Справа" про місце знаходження своєї бази в Луганську. 7 листопада на Youtube-каналі бойовиків "Юго-ВОСТОК информационно-аналитическое агентство" було опубліковане відповідне відео. На відео бойовиків можна побачити територію в районі промислових баз у пров. Краснодонський, на якій розміщуються військова техніка терористів.

      Варто зазначити, що це не перший випадок, коли бойовики вимушені підтвердити наявність живої сили і техніки в тому чи іншому місці їхнього базування після оприлюднення відповідної оперативної інформації аналітичного відділу ГІ "Права Справа".

      У травні 2016 року "Права Справа" повідомила, що в районі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області розквартировано підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 200 чоловік. Крім живої сили, зафіксовано присутність 7 одиниць РСЗВ "Град", три ЗРК "Стріла-10", дві БМП та чотири БТР. Тоді, за інформацією місцевих джерел організації, з території Ростовської області (РФ) на територію тимчасово окупованих районів Луганської області були передислоковані окремі підрозділи 35-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (місце постійної дислокації – Алейськ (Алтайський край), в/ч 41659). 35-та бригада входить до складу 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

      Наразі одним з місць дислокації важкої бронетехніки і ЗРК бойовиків в окупованому Луганську є база "Транспеле" ТОВ "Лаа-Транс".

      Крім того, наявність важкої бронетехніки бойовиків зафіксовано на території АТП 10927 за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 101-а. На території АТП створено базу для капітального ремонту пошкодженої бронетехніки бойовиків.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Тероризм Новини Луганська Новини Донецька Війна
      Джерело: Facebook
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