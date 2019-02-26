16:41
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Дмитро Снєгирьов

      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ

      2306
      Російський кадровий військовий Рустам Файзуллін
      Російський кадровий військовий Рустам Файзуллін / Фото з відкритих джерел

      Нещодавно у мережі оприлюднили нові докази наявності "іхтамнєтов" на Донбасі.

      Так, офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок російського кадрового військового з 15-й ОМСБр Рустама Файзулліна. Останній зробив фото біля БТР-70М в місті Лутугине Луганської області у вересні 2014 року. В грудні-2014 Файзуллін був нагороджений медаллю "За отвагу".

      російського кадрового військового з 15-й ОМСБр Рустама Файзулліна
      Російського військовий Рустам Файзуллін

      Варто зазначити, що 19 листопада 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що в Луганську зафіксована присутність бійців 15-ї окремої мотострілецької бригади миротворчих сил РФ (місце постійної дислокації бригади – с. Рощинський, Самарська обл., в/ч 90600).

      За десять місяців 2014 року бригада пройшла "бойовий" шлях від Криму до Луганська. На кордоні з Україною місцем тимчасової дислокації бригади були Каменський та Октябрський райони Ростовської області. В період з липня по вересень 2014 року бійці ціїє бригади брали участь у бойових діях на Сході України у складі НЗФ "ЛНР" батальону "Витязь",
      – йшлося у повідомленні аналітичного відділу організації.

      Читайте також: Бойовики нещадно обстрілюють населені пункти та ЗСУ

      18 квітня 2015 року ГІ "Права Справа" повідомила, що в окупований Луганськ зайшли чергові колони, як живої сили, так і техніки росіян. В колонах вторгнення можуть перебувати бійці 15-ї так званої "миротворчої бригади". За інформацією місцевих джерел, російські військові дислокувалися на території луганського СІЗО, гуртожитків №3, 4 і 5 луганського аграрного університету.

      Начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Віктор Муженко підтвердив факт перебування на території України російських військових частин, зокрема 15-ї окремої мотострілкової бригади.

      Ми знаємо, що і сьогодні регулярні частини російської армії продовжують перебувати в Україні. Наприклад: 15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї армії Центрального військового округу, 8-ма окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно-десантний полк з Костроми 98-ї повітряно-десантної дивізії та інші,
      – розповів начальник Генштабу.

      Втім, перебування на території окупованих районів Луганської області окремих підрозділів 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ не знайшло відображення в інформації ГУР МО України. 7 березня 2017 року її оприлюднив Український кризовий медіа-центр, незважаючи на підтвердження цієї інформації начальником Генштабу ЗСУ.

      Нагадаю, днями аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що під час вивчення волонтерами профілів соцмереж російських військовослужбовців знайдено фотодоказ. Знімок свідчить про участь окремих підрозділів 76-го ремонтно-відновного батальйону (в/ч 23286, ППД батальйону – Слов'янськ-на-Кубані) у збройній агресії проти України.

      Наразі у Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

      Читайте також: Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      5976
      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Публікації Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Війна
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      9199
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 551
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      4715
      Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      сьогодні , 15:52 Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      Артем Овдієнко 750
      Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      сьогодні , 15:32 Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      Єгор Соболєв 330
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук