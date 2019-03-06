Швидко "втихомирили": українські бійці дали відсіч окупантам на Донбасі – відео

На фронті знову неспокійно. За минулу добу через атаки проросійських бойовиків поранено двоє українських захисників. Основні обстріли позицій української армії відбуваються після заходу сонця. Останню ніч, з 5 на 6 березня, поблизу окупованого Донецька провів воєнкор 24 каналу: там знову лунали обстріли і вибухи боєприпасів.

На позиції під Донецьком журналісти зайшли по темряві. За кількасот метрів – позиції терористів.

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Посеред ночі ворог зробив кілька прострілів і кинув гранату з підствольника. Однак українські військові швидко "втихомирили" окупантів. Бійці жартують, що "залякали нещасних сепаратистів".

"Був рух ДРГ. З того боку як раз їхній спостережний пост і поряд – кулеметна точка їхня. І вони з того боку намагаються обійти нас. Але нічого у них не вийде", – запевнив військовослужбовець ЗСУ Микола.



Український боєць відстрілюється

До ранку на позиціях було відносно тихо. Хоча зовсім без прильотів не обійшлось.

З РПГ були постріли, підствольники. Трохи бушували. Але, адекватну відповідь дали, і було спокійно до ранку,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Тиша, щоправда, на фронті завжди оманлива. У будь-який момент можуть почати працювати снайпери.



Тиша на фронті завжди оманлива