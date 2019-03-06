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      Швидко "втихомирили": українські бійці дали відсіч окупантам на Донбасі – відео

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      На фронті знову неспокійно. За минулу добу через атаки проросійських бойовиків поранено двоє українських захисників. Основні обстріли позицій української армії відбуваються після заходу сонця. Останню ніч, з 5 на 6 березня, поблизу окупованого Донецька провів воєнкор 24 каналу: там знову лунали обстріли і вибухи боєприпасів.

      На позиції під Донецьком журналісти зайшли по темряві. За кількасот метрів – позиції терористів. 

      Читайте також: Доба на фронті: ворог застосував артилерійське озброєння, поранені 2 українських оборонців

      Посеред ночі ворог зробив кілька прострілів і кинув гранату з підствольника. Однак українські військові швидко "втихомирили" окупантів. Бійці жартують, що "залякали нещасних сепаратистів".

      "Був рух ДРГ. З того боку як раз їхній спостережний пост і поряд – кулеметна точка їхня. І вони з того боку намагаються обійти нас. Але нічого у них не вийде", – запевнив військовослужбовець ЗСУ Микола.

      війна на донбасі
      Український боєць відстрілюється

      До ранку на позиціях було відносно тихо. Хоча зовсім без прильотів не обійшлось.

      З РПГ були постріли, підствольники. Трохи бушували. Але, адекватну відповідь дали, і було спокійно до ранку,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Богдан.

      Тиша, щоправда, на фронті завжди оманлива. У будь-який момент можуть почати працювати снайпери. 

      війна на донбасі
      Тиша на фронті завжди оманлива

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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