Швидко "втихомирили": українські бійці дали відсіч окупантам на Донбасі – відео
На фронті знову неспокійно. За минулу добу через атаки проросійських бойовиків поранено двоє українських захисників. Основні обстріли позицій української армії відбуваються після заходу сонця. Останню ніч, з 5 на 6 березня, поблизу окупованого Донецька провів воєнкор 24 каналу: там знову лунали обстріли і вибухи боєприпасів.
На позиції під Донецьком журналісти зайшли по темряві. За кількасот метрів – позиції терористів.
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Посеред ночі ворог зробив кілька прострілів і кинув гранату з підствольника. Однак українські військові швидко "втихомирили" окупантів. Бійці жартують, що "залякали нещасних сепаратистів".
"Був рух ДРГ. З того боку як раз їхній спостережний пост і поряд – кулеметна точка їхня. І вони з того боку намагаються обійти нас. Але нічого у них не вийде", – запевнив військовослужбовець ЗСУ Микола.
Український боєць відстрілюється
До ранку на позиціях було відносно тихо. Хоча зовсім без прильотів не обійшлось.
З РПГ були постріли, підствольники. Трохи бушували. Але, адекватну відповідь дали, і було спокійно до ранку,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Богдан.
Тиша, щоправда, на фронті завжди оманлива. У будь-який момент можуть почати працювати снайпери.
Тиша на фронті завжди оманлива