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      Мінування та полювання на окупантів, – розвідка розповіла, що відбувається на Донбасі

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      На Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин
      На Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин / Фото з відкритих джерел

      До підрозділів російських окупаційних військ на Донбасі прибувають спеціально створені комісії для виявлення так званих “неблагонадійних осіб”. Окрім того, мінують території поблизу військових частин, аби аби посіпаки окупантів не втекли.

      Так звані комісії прибувають під виглядом контролю заходів виховної роботи, повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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      До складу таких комісій залучають офіцерів з військово-політичної роботи та представників ФСБ Росії.

      При цьому основні зусилля члени комісій приділяють виявленню військовослужбовців, які мають родичів або підтримують зв’язки з громадянами на території підконтрольній Україні,
      – повідомив Гуцуляк.

      У Міноборони також повідомляють, російському окупаційному командуванню нказали мінувати територіїі поблизу військових частин та передових позицій. Це робиться для того, аби бойовики не змогли самовільно залишення частину та перейти за лінію розмежування.

      Окрім того, LIGA.net повідомляє, що в окупованому Луганську бойовики посилили патрулювання вулиць за останні дні.

      "Крім патрулів, ще з'явилися машини з "беркутом". Вони озброєні до зубів", – цитує видання слова місцевих жителів.

      Керівництво ФСБ Росії активізувало роботу щодо кадрових змін у так званих "міністерствах державної безпеки" проросійських бойовиків. Причина проста – не можуть вропатися із розкраданнями та контрабандою.

      ЩО відбувається на окупованому донбасі – дані розвідки
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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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