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      Минирование и охота на оккупантов, – разведка рассказала, что происходит на Донбассе

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      На Донбассе оккупанты минируют территорию возле воинских частей
      На Донбассе оккупанты минируют территорию возле воинских частей / Фото из открытых источников

      В подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых “неблагонадежных лиц”. Кроме того, минируют территории вблизи воинских частей, чтобы прихвостни оккупантов не сбежали.

      Так называемые комиссии прибывают под видом контроля мероприятий воспитательной работы, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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      В состав таких комиссий привлекают офицеров по военно-политической работе и представителей ФСБ России.

      При этом основные усилия члены комиссий уделяют выявлению военнослужащих, которые имеют родственников или поддерживают связи с гражданами на территории, подконтрольной Украине,
      – сообщил Гуцуляк.

      В Минобороны также сообщают, что российскому оккупационному командованию приказали минировать територрии вблизи воинских частей и передовых позиций. Это делается для того, чтобы боевики не смогли самовольно оставлять части и перейти за линию разграничения.

      Кроме того, LIGA.net сообщает, что в оккупированном Луганске боевики усилили патрулирование улиц за последние дни.

      "Кроме патрулей еще появились машины с "беркутом". Они вооружены до зубов", – цитирует издание слова местных жителей.

      Руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина проста – не могут справиться с хищениями и контрабандой.

      ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ – ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Міністерство оборони України Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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