Репортаж з передової: ворог атакує, але отримує гідну відповідь

На передовій почалося загострення, уперше від початку року проросійські бойовики застосували артилерію 152-го калібру. За добу випустили 120 снарядів і мін.

Найгарячіше було в районі Новотошківського – там вогонь вели з великокаліберних артилерійських систем.

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Уже кілька тижнів військовослужбовці по всій лінії фронту говорять про активізацію бойових дій і збільшення ворожих калібрів.



Зруйнований будинок на Донеччині

Наші захисники зізнаються, що часто доводиться змушувати ворога замовчати.

Противник по ту лінію фронту агресивно себе поводить. Ми працюємо тільки на погашення вогню, першими не відкриваємо вогонь. Проте, якщо ми бачимо точку, звідки ведеться вогонь, ми будемо її погашати,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Військова комунікація налагоджена таким чином, щоб кожна позиція могла прикривати кілька інших. Тож якщо ворог обстрілює, чи висуває ДРГ на одні укріплення, то відповідь отримує одразу з кількох напрямків.

Що сталося на передовій за минулу добу?Проросійські бойовики упродовж дня здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, жоден український військовий не постраждав, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил у Facebook.



За даними штабу, бойовики з 00:00 до 18:00 середи стріляли в районах населених пунктів Лебединське, Водяне, Новолуганське, Золоте-3 та Гнутове

З 2013 року кількість військовослужбовців-жінок, що проходять службу у Збройних силах, зросла удвічі. За 5 років війни на Сході України понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій.