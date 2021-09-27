В Приморском суде города Мариуполя мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в понедельник, 27 сентября.

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Что известно об осужденном

51-летний мужчина родился в городе Мариуполе. В период с ноября 2018 года до июня 2020 он репостил и размещал на своей странице в "Одноклассниках" информацию с ресурса оккупантов "Рупор Новороссии".

Таким образом мужчина копировал и распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Обратите внимание! Российскую социальную сеть "Одноклассники" в Украине запретили еще в 2017 году. Кроме того, тогда под санкции попала и сеть "ВКонтакте".

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