Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что такие методы оккупанты применяют к семьям, которые отказываются играть по установленным россиянами правилам.

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Репрессии против детей

В школы на оккупированной части Херсонской области приходят так называемые российские "инспекторы по делам несовершеннолетних". Они проводят уроки под названием "Мы ответственны за свои поступки", цель которых – обнаружить и запугать учеников с проукраинской позицией.

Это влияние системное по учебным заведениям, которые сейчас вынужденно работают по российским стандартам и программам. Россияне подают это как якобы "заботу" о правах ребенка, но на самом деле это механизм воздействия на родителей и детей, чтобы они интегрировались в систему "русского мира",

– сказал Соболевский.

Подобные мероприятия проходят в учебных заведениях Каховки и окрестностей. Особенно оккупанты отмечают "ответственность" за распространение информации, которая дискредитирует "русский мир" или разоблачает преступления Кремля.

Людей системно и масштабно запугивают. Оккупанты угрожают лишением родительских прав и отправкой ребенка в интернат родителям, чьи дети не ходят в учебные заведения,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Кроме того, запугивают родителей, которые системно отказываются и не дают согласие на поездки их детей по территории России.

Обратите внимание! Российские оккупанты выпустили на Херсонщине пропагандистскую азбуку для детей. В ней пропагандисты пытаются навязать украинским детям ложь, например, о Кинбурнской косе. Говорится о том, что "Кинбурнская коса – песка в море полоса, Суворов отсюда гнал врагов, прочь от российских берегов".

Жизнь на оккупированной части Херсонщины

Украинцам, которые остаются на оккупированных территориях, трудно выживать в этих условиях. Прежде всего гуманитарная ситуация крайне сложная. В населенных пунктах, которые расположены за 20 – 25 километров от Днепра, в частности в Олешках, нет электроэнергии, водо-, газоснабжения.

Но хуже всего, что рядом российские военные, ведь в зоне боевых действий нет контроля со стороны полиции. Соответственно количество преступлений значительно увеличивается,

– добавил Соболевский.

Напомним, на оккупированной части Запорожья россияне собирали "активную" молодежь, чтобы научить их бороться с украинским "экстремизмом". Детей учили доносить на своих сверстников, которые считают себя украинцами или держат связь со свободной Украиной.