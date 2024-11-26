Про це 24 Каналу сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що такі методи окупанти застосовують до родин, які відмовляються грати за встановленими росіянами правилами.

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Репресії проти дітей

У школи на окупованій частині Херсонської області приходять так звані російські "інспектори у справах неповнолітніх". Вони проводять уроки з назвою "Ми відповідальні за свої вчинки", мета яких – виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією.

Цей вплив системний по навчальних закладах, які зараз вимушено працюють за російськими стандартами та програмами. Росіяни подають це як нібито "турботу" про права дитини, але насправді це механізм впливу на батьків та дітей, щоб вони інтегрувалися до системи "русского миру",

– мовив Соболевський.

Подібні заходи відбуваються у навчальних закладах Каховки та околиць. Особливо окупанти наголошують на "відповідальності" за поширення інформації, яка дискредитує "русский мир" або викриває злочини Кремля.

Людей системно й масштабно залякують. Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав та відправленням дитини до інтернату батькам, чиї діти не ходять до навчальних закладів,

– зазначив заступник голови Херсонської облради.

Крім того, залякують батьків, які системно відмовляються і не дають згоду на поїздки їхніх дітей по території Росії.

Зверніть увагу! Російські окупанти випустили на Херсонщині пропагандистську абетку для дітей. У ній пропагандисти намагаються нав'язати українським дітям брехню, наприклад, про Кінбурнську косу. Мовиться про те, що "Кінбурнська коса – піску у морі полоса, Суворов звідси гнав ворогів, геть від російських берегів".

Життя на окупованій частині Херсонщини

Українцям, які залишаються на окупованих територіях, важко виживати в цих умовах. Насамперед гуманітарна ситуація вкрай складна. У населених пунктах, які розташовані за 20 – 25 кілометрів від Дніпра, зокрема в Олешках, немає електроенергії, водо-, газопостачання.

Але найгірше те, що поруч російські військові, адже у зоні бойових дій немає контролю з боку поліції. Відповідно кількість злочинів значно збільшується,

– додав Соболевський.

Нагадаємо, на окупованій частині Запоріжжя росіяни збирали "активну" молодь, щоб навчити їх боротися з українським "екстремізмом". Дітей вчили доносити на своїх однолітків, які вважають себе українцями або тримають зв'язок із вільною Україною.