Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кавун INFO". Так, загарбники випустили на Херсонщині пропагандистську абетку для дітей.

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Як росіяни труять мізки українським дітям на ТОТ

У цій так званій "абетці" пропагандисти намагаються нав'язати українським дітям брехню про Кінбурнську косу. У ній мовиться про те, що "Кінбурнська коса – піску у морі полоса, Суворов звідси гнав ворогів, геть від російських берегів".

Так росіяни спотворюють історію, нав'язуючи хибну і провокативну думку про те, що ця територія – "історично російська". При цьому поширюють тепер вже "херсонську абетку" у школах на окупованих територіях Херсонщини.

Яку брехню містить "херсонська абетка" від окупантів: фото



Якщо заглянути у пропагандистську абетку, можна побачити, як росіяни спотворюють історичні факти та "забивають" мізки українським дітям видуманою і маніпулятивною інформацією. Зокрема, про тиранку Катерину ІІ та міф про те, що вона, мовляв, "Херсон заснувала".

Також нав'язують дітям інформацію у позитивному світлі про столицю країни агресора – Москву. При цьому хочуть, аби наші діти повірили, що "вернулись домой", а не потрапили в окупацію Росії.

Що відомо про Кінбурнську Косу Кі́нбурнська Ко́са – регіональний ландшафтний парк в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Миколаївської області. Розташована на півдні Миколаївської області, в межах Очаківського району на Кінбурнському півострові. Відокремлює Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря і є природним південно-західним продовженням Херсонщини, хоча адміністративно належить до Миколаївщини.

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Херсонська абетка як аналог абетки "ДНР"

Загалом за поширення пропаганди та випуск для дітей таких "абеток" на окупованій Херсонщині росіяни взялися ще у 2022 році.

До слова, пропагандистська абетка, яку росіяни випустили на Херсонщині, є "аналогом" абетки так званої "ДНР". Адже ще задовго до повномасштабного вторгнення бойовики так званої "ДНР" видавали на окупованій Донеччині схожу "Абетку Донбасу". У ній просували серед дітей ідею нібито історичного зв'язку регіону з Росією.