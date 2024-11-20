Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграмм-канал "Кавун INFO". Так, захватчики выпустили на Херсонщине пропагандистскую азбуку для детей.

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Как россияне травят мозги украинским детям на ВОТ

В этой так называемой "азбуке" пропагандисты пытаются навязать украинским детям ложь о Кинбурнской косе. В ней говорится о том, что "Кинбурнская коса – песка в море полоса, Суворов отсюда гнал врагов, прочь от российских берегов".

Так россияне искажают историю, навязывая ложное и провокационное мнение о том, что эта территория – "исторически русская". При этом распространяют теперь уже "херсонскую азбуку" в школах на оккупированных территориях Херсонщины.

Какую ложь содержит "херсонская азбука" от оккупантов: фото



Если заглянуть в пропагандистскую азбуку, можно увидеть, как россияне искажают исторические факты и "забивают" мозги украинским детям вымышленной и манипулятивной информацией. В частности, о тиранке Екатерине II и миф о том, что она, мол, "Херсон основала".

Также навязывают детям информацию в положительном свете о столице страны агрессора – Москве. При этом хотят, чтобы наши дети поверили, что "вернулись домой", а не попали в оккупацию России.

Что известно о Кинбурнской Косе Кинбурнская Коса – региональный ландшафтный парк в Украине. Объект природно-заповедного фонда Николаевской области. Расположена на юге Николаевской области, в пределах Очаковского района на Кинбурнском полуострове. Отделяет Днепровско-Бугский лиман от Черного моря и является естественным юго-западным продолжением Херсонщины, хотя административно относится к Николаевской области.

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Херсонская азбука как аналог азбуки "ДНР"

В целом за распространение пропаганды и выпуск для детей таких "азбук" на оккупированной Херсонщине россияне взялись еще в 2022 году.

К слову, пропагандистская азбука, которую россияне выпустили на Херсонщине, является "аналогом" азбуки так называемой "ДНР". Ведь еще задолго до полномасштабного вторжения боевики так называемой "ДНР" выдавали на оккупированной Донетчине похожую "Азбуку Донбасса". В ней продвигали среди детей идею якобы исторической связи региона с Россией.