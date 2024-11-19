Теперь это – Шептицкий. Об этом отмечает 24 Канал.

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Как правильно назвать жителей Шептицкого

Многие украинцы сразу же задумались: а как правильно называть жителей города Шептицкий.

Здесь на помощь может прийти город с похожим наименованием – Хмельницкий. Жителей которого называют хмельничане (множественное число), хмельничанин (мужской род), хмельничанка (женский род).

Интересно! Если взглянуть в правописание, то найдем, что во время склонения суффиксы -к , -цьк переходят в -ч, -ччч.

Поэтому для Шептицкого катойконимы (названия жителей определенной местности) будут такие:

шептичани;

шептичанин;

шептичанка.

Мешканці или жителі – как правильно

Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает: слова "мешканець" и "житель" являются синонимами. Однако с населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". А с жильем – заимствованное из польского языка слово "мешканець" (к примеру, "мешканець будинку").

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