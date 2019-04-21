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      Решающий день: какие участки за рубежом открылись первыми

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      Где украинцы начали голосование раньше
      Где украинцы начали голосование раньше / Фото из соцсетей

      В Украине начался второй тур президентских выборов. С 8:00 украинцы имеют возможность прийти на участки и проголосовать за выбранного кандидата. Однако в ряде стран голосование уже длится несколько часов.

      Так, первыми открылись участки для голосования на президентских выборах для украинцев в Австралии.

      Читайте также: Второй тур выборов в Украине: когда, где и как голосовать

      Позже открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.

      Отметим, что в Украине избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать во втором туре президентских выборов украинцы смогут до 20:00 по Киеву.


      Какие документы следует взять с собой на участок

      blog_ava
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня
      5170
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Китай Южная Корея Малайзия Австралия
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