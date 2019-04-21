Решающий день: какие участки за рубежом открылись первыми
В Украине начался второй тур президентских выборов. С 8:00 украинцы имеют возможность прийти на участки и проголосовать за выбранного кандидата. Однако в ряде стран голосование уже длится несколько часов.
Так, первыми открылись участки для голосования на президентских выборах для украинцев в Австралии.
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Позже открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.
Отметим, что в Украине избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать во втором туре президентских выборов украинцы смогут до 20:00 по Киеву.
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