Решающий день: какие участки за рубежом открылись первыми

В Украине начался второй тур президентских выборов. С 8:00 украинцы имеют возможность прийти на участки и проголосовать за выбранного кандидата. Однако в ряде стран голосование уже длится несколько часов.

Так, первыми открылись участки для голосования на президентских выборах для украинцев в Австралии.

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Позже открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.

Отметим, что в Украине избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать во втором туре президентских выборов украинцы смогут до 20:00 по Киеву.



Какие документы следует взять с собой на участок