Вирішальний день: які дільниці за кордоном відкрилися першими

В Україні розпочався другий тур президентських виборів. Від 8:00 українці мають змогу прийти на дільниці та проголосувати за обраного кандидата. Проте у низці країн голосування вже триває декілька годин.

Так, першими відкрилися дільниці для голосування на президентських виборах для українців в Австралії.

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Згодом відкрили дільниці у Китаї, Малайзії та Південній Кореї. Про початок голосування інформують дипвідомства цих країн.

Зазначимо, що в Україні виборчі дільниці відкрилися о 8:00. Проголосувати у другому турі президентських виборів на них українці зможуть до 20:00 за Києвом.



Які документи слід взяти з собою на дільницю