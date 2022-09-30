Решение будет приниматься всеми членами – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО. Решения будут принимать все члены Североатлантического союза.

Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал.

К теме Зеленский попросил гарантии безопасности для Украины, пока в НАТО достигают согласия о вступлении

Решения о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены

Столтенберг отметил, что НАТО остается решительным в своей помощи и поддержке Украины, которая защищается от российских оккупантов.

"Каждая демократическая страна имеет право подать такую ​​заявку (на членство в НАТО – 24 канал). Мы неоднократно говорили, что двери НАТО – открыты. Мы это продемонстрировали за последние годы", – добавил генсек Альянса.

Он отметил, что союзники по НАТО на саммите в Мадриде заявили, что поддерживают Украину в выборе своего пути, а именно в какую структуру безопасности она хочет входить.

Решения о членстве будут принимать все 30 союзников. Мы будем принимать его путем консенсуса. Наш фокус внимания сейчас ориентирован на немедленное оказание помощи Украине в защите от брутальной агрессии России,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО подытожил, что именно поддержка Украины является основными усилиями Альянса.

Смотрите брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга:

Стоит посмотреть – Украина подала заявку на членство в НАТО видео