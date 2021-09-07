Решение было принято очень быстро, за один день, – Буданов об эвакуации из Афганистана

Ключевую роль в эвакуации людей из Афганистана играло Главное управление разведки. Как отметил глава ГУР Кирилл Буданов, разведчики специализируются на таких операциях и решение принималось всего за один день.

Буданов заметил, что задача для спецподразделения ГУР – типичная.

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Только на первом этапе спасли 83 человека

Там, где многие подразделения мира не решатся на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совсем иначе. Поэтому это и является залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас рассказывают в прессе,

– отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул: речь идет только об одной группе, в которую входили представители многих правозащитных организаций и медиа. Были эвакуированы журналисты таких изданий, как USA Today, The Washington Post и другие. Это было вторым этапом задания, на первом – спасли 83 человека.

Нам не нужно ничье разрешение, – Буданов

Мы в состоянии проводить операции в любом уголке мира, если это будет нужно, и нам не нужно ничье разрешение, или что-то другое. Принимается решение и оно будет выполнено.Это решение было принято очень быстро, за один день,

– пояснил Буданов.

Отметим, что о спецоперации украинских разведчиков упоминали крупные мировые СМИ. Украинские спецназовцы шли из безопасной зоны эвакуации и проводили своих "подопечных" на аэродром. Это было в день, когда в Кабуле прогремели взрывы.

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