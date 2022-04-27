Об этом он рассказал в эфире британского телеканала Talk TV. Кроме того, он отметил, что власти Великобритании тесно сотрудничают с украинским правительством по вопросу обмена пленными.

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Джонсон о перспективе обмена пленными

По словам Джонсона, британское правительство делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам, однако решение об обмене пленных британцев будет принимать Украина.

Кроме этого, он подчеркнул, что находящиеся в плену России британцы Шон Пиннер и Айден Аслин, прежде всего – военнопленные, то есть на них распространяется Женевская конвенция.

По военным законам их не должны показывать на телевидении,

– сказал Джонсон.

Премьер напомнил, что россияне в очередной раз нарушили законы войны, использовав пленных в своей пропаганде. Тем временем фейсбук согласился удалить пропагандистское видео с Пиннером и Аслином.

Что известно о пленных из Британии:

В российском плену находятся двое британцев – Шон Пиннер и Айден Аслин. Последний добровольно служил в украинской армии среди морских пехотинцев.

По словам Джонсона, Великобритания не будет помогать России, обменивая пленных на Виктора Медведчука.

Ранее оба пленных появились на российском телевидении с просьбой обменять их на кума Путина.

Также по поводу договоренностей с Британией высказалась Оксана Марченко, которая заявила, что обратилась к Борису Джонсону с предложением инициировать обмен.

Между тем, сам Джонсон призвал Россию проявить "соболезнование" к солдатам из Британии.

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