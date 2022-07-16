Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал, что относится к этому разъяснению очень критично.

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Он отметил, что, по мнению некоторых правоведов, Еврокомиссия превысила свою компетенцию. Ведь это разъяснение идет вопреки регламенту, который является основным документом.

"Мы пытаемся сделать все, чтобы Еврокомиссия еще раз объяснила свои аргументы или правовые предпосылки, почему такое решение сделано", – отметил Ауштрявичюс.

Чего боится Брюссель со стороны россии

По мнению депутата Европарламента, Брюссель "сдался" этому информационному терроризму, крику со стороны москвы.

Сдался Брюссель и некоторые столицы. В том числе Берлин, потому что высказывания Шольца были напрямую связаны с тем, что "надо находить решение, компромисс". Раз так заговорил Берлин, в Брюсселе начали прислушиваться, что нужно сделать,

– объяснил Пятрас Ауштрявичюс.

"В том разъяснении говорится о том, что санкционные товары не должны поступать на общий рынок Евросоюза. В то же время они предлагают железнодорожные пути. Разве железнодорожные пути уже не входят в состав таможенного союза?", – отметил Ауштрявичюс.

Он добавил, что ЕС говорит о продлении помощи Украине, однако одновременно ослабляет санкции.

"Я не могу объяснить, как это так: мы продолжаем санкционную политику и пропускаем санкционные товары по железнодорожным дорогам?", – добавил депутат Европарламента от Литвы.

Смотрите видео о решении Еврокомиссии по санкциям:

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