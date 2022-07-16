Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував, що ставиться до цього розʼяснення дуже критично.

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Він зазначив, що на думку деяких правознавців Єврокомісія перевищила свою компетенцію. Адже це розʼяснення йде всупереч регламенту, який є основним документом.

"Ми намагаємося зробити все, щоб Єврокомісія ще раз пояснила свої аргументи чи правові передумови, чому таке рішення зроблено", – зазначив Ауштрявічюс.

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На думку депутат Європарламенту, Брюссель "здався" цьому інформаційному тероризму, крику зі сторони москви.

Здався Брюсель та деякі столиці. В тому числі Берлін, тому що висловлювання Шольца були напряму повʼязані з тим, що "треба знаходити рішення, компроміс". Раз так заговорив Берлін, в Брюселі почали прислуховуватися, що ж потрібно зробити,

– пояснив Пятрас Ауштрявічюс.

"В тому розʼясненні говориться про те, що санкційні товари неповинні надходити на спільний ринок Євросоюзу. Водночас вони пропонують залізничні колії. Хіба залізничні колії вже не входять в склад митного союзу?", – зазначив Ауштрявічюс.

Він додав, що ЄС говорить про продовження допомоги Україні, проте одночасно послаблює санкції.

"Я не можу пояснити, як це так: ми продовжуємо санкційну політику і пропускаємо санкційні товари по залізничних дорогах?", – додав депутат Європарламенту від Литви.

Дивіться відео про рішення Єврокомісії щодо санкцій:

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