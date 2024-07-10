Решение саммита НАТО: полноценное членство Украины стало необратимым

Лидеры государств-членов Североатлантического альянса единодушно поддержали новую риторику Альянса относительно будущего вступления Украины в НАТО.

Документ саммита содержит отдельный блок, посвященный политическим отношениям с Украиной, в котором указано, что полноценное членство Украины в НАТО не имеет альтернатив.

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"Мы будем продолжаем поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в документе. "Будущее Украины в НАТО", – подчеркивает решение.