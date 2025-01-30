Однако Россия не готова к переговорам и будет искать любые поводы этого не делать. Это 24 Каналу объяснил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Это наш внутренний документ. Также вы видите заявления Трампа, что Украина готова к переговорному процессу. Но вопрос в том, что Россия не готова и будет искать любые формальные, неформальные поводы. Нет разницы отмена или не отмена, потому что не влияет на переговорный процесс в состоянии войны", – сказал он.

Россия должна быть напуганной

Михаил Подоляк отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский принял правильное решение, заблокировав возможность сепаратных переговоров для Путина или любого представителя России. Это четкая фиксация позиции, что только наше государство в лице президента может начинать те или иные переговорные процессы вместе с партнерами, синхронизировав позиции по финалу войны.

Проблемой переговорного процесса является частичная неготовность партнеров Украины осознать, что России не надо звонить, просить, договариваться о чем-то. Страна-агрессор должна почувствовать страх.

Россию надо заставить, чтобы она была напугана финансовыми, экономическими, милитаристскими потерями, невозможностью восстановления ВПК, транзита или продажи своей энергетики и так далее. Если она будет этим напугана, то тогда она действительно будет участвовать без оговорок в переговорных процессах. До этого момента это все фикция,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

К слову, в ISW предположили, что регулярная военная помощь Украине со стороны Запада может заставить Путина пойти на уступки. Поскольку теория победы российского диктатора основывается на предположении, что Запад откажется от Украины.