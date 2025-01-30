Однак Росія не готова до перемовин та шукатиме будь-які приводи цього не робити. Це 24 Каналу пояснив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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"Це наш внутрішній документ. Також ви бачите заяви Трампа, що Україна готова до переговорного процесу. Але питання у тому, що Росія не готова та буде шукати будь-які формальні, неформальні приводи. Немає різниці скасування чи не скасування, бо не впливає на переговорний процес у стані війни", – сказав він.

Росія повинна бути наляканою

Михайло Подоляк зазначив, що Президент України Володимир Зеленський прийняв правильне рішення, заблокувавши можливість сепаратних переговорів для Путіна чи будь-якого представника Росії. Це чітка фіксація позиції, що лише наша держава в особі президента може починати ті чи інші переговорні процеси разом з партнерами, синхронізувавши позиції щодо фіналу війни.

Проблемою переговорного процесу є часткова неготовність партнерів України усвідомити, що Росії не треба дзвонити, просити, домовлятись про щось. Країна-агресорка повинна відчути страх.

Росію треба примусити, щоб вона була налякана фінансовими, економічними, мілітарними втратами, неможливістю відновлення ВПК, транзиту чи продажу своєї енергетики і так далі. Якщо вона буде цим налякана, то тоді вона дійсно буде брати участь без обмовок у переговорних процесах. До цього моменту це все фікція,

– підкреслив радник голови ОПУ.

До слова, в ISW припустили, що регулярна військова допомога Україні з боку Заходу може змусити Путіна піти на поступки. Оскільки теорія перемоги російського диктатора ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України.