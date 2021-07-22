Создается впечатление, что нас продали: итоги переговоров об Украине без Украины
Источник:фейсбук Виктора Тарана
После переговоров между США и Германией о компенсации для Украины "Северного потока – 2" в медиа попал предварительный документ соглашения. Почитал журналистские инсайды. Далее читайте на украинском.
Короткі підсумки переговорів про Україну без України. Нам дають багато красивих обіцянок – захистити та не допустити.
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Але як завжди – жодних гарантій
Обіцянки Німеччини у разі ескалації конфлікту з Росією ініціювати нові санкції проти останньої нічого не вартують. Цю ініціативу легко заблокують друзі Путіна в ЄС.
Складається враження, що нас продали. Дешево
За гіпотетичний 1 мільярд доларів інвестиційного фонду, який не відомо, коли буде створений і не відомо, ким і коли буде наповнений.
Цікаво Німеччина не поспішає замолювати гріхи перед Україною
На цьому фоні заява Держдепартаменту США, що 20 – 21 липня Київ відвідає старший радник глави Держдепартаменту США Дерек Шолль виглядає загрозливою.Офіційно Шолль прилітає, щоб "підтвердити стратегічну цінність зв'язків США і України". Але той же Reuters з посиланням на свої джерела повідомляє, що США дуже хотіли б, щоб Україна теж підтримала заплановану "велику угоду" з Німеччиною по "Північному потоку – 2".
Якщо підозри підтвердяться, ми побачимо жорсткі наслідки: як буває, коли про Україну говорять без України. Спостерігаймо.