Дело в том, что это такое правило Германии, не поставлять оружие в страны, которые находятся в стадии конфликта. Исключением является только Израиль, перед которым Берлин, таким образом, искупляет грехи за Холокост.

Интересно Путинская Россия в гробу видела свои обязательства

Хотя, по правде сказать, украинский народ от нацистов натерпелся ничуть не меньше. Напомню, что безвозвратные потери Украины во Второй мировой войне превысили 10 миллионов человек. Но Германия как-то не спешит замаливать грехи перед Украиной…

Но, даже не о том речь

Так, стало известно, что Германия блокировала запрос Греции о запрете экспорта подводных лодок в Турцию. Как известно, отношения Греции и Турции, исторически, мягко говоря, не дружелюбные. В свою очередь, Германия является одним из основных поставщиков оружия и техники для ВМС Турции. В частности, подводных лодок.

Но, вот ведь дилемма, Турция ведь с 2016 страна, официально участвующая в конфликте в Сирии. Я имею в виду операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник жизни", проводившиеся на севере САР. Кроме того, благодаря Турции в Ливии удалось ПНС отбить наступление военного преступника Халифы Хафтара.

Как бы там ни было, а Турция это воюющая страна. Так что же не так с тобой, Берлин?

Жаль, что президент Украины прямо в лоб не задал озабоченной фрау этот вопрос во время их недавней встречи. То ли травмировать бабушку не очень хотел, то ли советники под рукой не нашлись, владеющие темой.

Как бы там ни было, а такие двойные стандарты не к лицу тому, кто из себя строит святошу замаливающего грехи прошлого.