Кроме того, Зеленский также рассказал и о поставках снарядов нашим военным. По его словам, сейчас это приоритетный вопрос для украинской власти.

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Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский отметил, что в этот день он провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В частности, на этой встрече обсудили несколько неотложных вопросов для нашей власти.

Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по Востоку, Югу, а также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем отличившимся украинским воинам!

– подчеркнул президент.

Другой вопрос, обсуждаемый на встрече – обеспечение наших военных снарядами. Зеленский подчеркнул, что это тема, которой наша власть занимается каждый день.

"Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего украинского производства. Это один из топовых приоритетов", – сказал он.

Украинский глава отметил, что на Ставке также было и отдельное совещание с Минстратегпромом, а также отдельный доклад разведки по ситуации в российском ВПК. Президент сказал, что из этого можно чётко увидеть, какие направления давления на Россию должны быть усилены.

Санкций недостаточно – будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России,

– подчеркнул лидер Украины.

В конце концов Зеленский заверил, что Украина будет работать с партнерами, чтобы закончить войну на условиях на основе нашей Формулы мира, которая вполне справедлива.

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Президент встретился с австрийскими гостями

Зеленский также встретился с главой Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он приезжал с официальным визитом в Украину.

"Подробно обсудили наши усилия, чтобы мировое большинство присоединилось к реализации Формулы мира. И я ценю, что Австрия готова присоединиться", – сказал президент.

Политики также обсудили европейское движение нашего государства. В частности, Зеленский проинформировал австрийца о реализации Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии и выразил надежду, что Австрия и дальше будет поддерживать украинскую европейскую интеграцию.

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Глава государства поблагодарил украинские службы

Президент подчеркнул, что каждые сутки российские террористы бьют по нашим городам и селам. Для этого оккупанты используют ракеты и беспилотники типа "Шахед".

Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, разные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков. И неизменно наши спасатели, полицейские, врачи, волонтеры, коммунальщики – все экстренные службы работают 24 на 7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру,

– сказал Зеленский.

Именно поэтому он решил поблагодарить людей, отличившихся в спасательных миссиях этой недели. В частности, в Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Зеленский отметил таких работников украинских служб:

работников ГСЧС Одесской области: главного мастер-сержанта Алексея Жаборюка, сержанта Сергея Чобу и сержанта Александра Велева;

работников Одесской полиции: полковника Вячеслава Барбу, майора Николая Перекрестова;

пожарных Одесского филиала Администрации морских портов Украины: старшего пожарного Геннадия Майстренко, пожарного Андрея Когута;

работников ГСЧС Украины в Полтавской области: сержантов Евгения Белокобыльского и Владимира Смыка, а также капитана Сергея Кириченко;

полицию Полтавской области: старшего лейтенанта Антона Триголова и капитана Олега Никишу;

врача бригады Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ксению Кушко и фельдшера Игоря Гевеля;

полтавских волонтеров: Татьяну Шаховцеву и Игоря Штефана;

работников ГСЧС Украины в Черкасской области: подполковника Дмитрия Мокиенко, главного мастер-сержанта Николая Олейника, сержанта Андрея Куцевола;

черкасскую полицию: подполковника Владимира Брелаха, старшего лейтенанта Вадима Рубана;

Черкасскую областную организацию украинского Общества Красного Креста и главу организации Юлию Холодную;

врача скорой Александру Экзархо;

черкасских коммунальщиков: Михаила Васильева и Дмитрия Задорожного.

Напоследок президент поблагодарил всех, кто без устали работает ради людей и выполняет свою работу. Он пожелал славы каждому и каждому, кто придает Украине силы, и всем тем, кто сражается за наше государство.