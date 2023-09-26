Крім того, Зеленський також розповів і про постачання снарядів нашим військовим. За його словами, наразі це пріоритетне питання для української влади.

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Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський зазначив, що цього дня він провів Ставку Верховного головнокомандувача. Зокрема, на цій зустрічі обговорили кілька нагальних питань для нашої влади.

Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді по сходу, півдню, також по знищенню логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Дякую всім українським воїнам, які відзначились!

– підкреслив президент.

Інше питання, яке обговорювали на зустрічі, було забезпечення наших військових снарядами. Зеленський наголосив, що це тематика, якою наша влада займається щодня.

"Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання, та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", – сказав він.

Український очільник зауважив, що на Ставці також була й окрема нарада з Мінстратегпромом, а також окрема доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Президент сказав, що з цього можна чітко побачити, які напрями тиску на Росію мають бути посилені.

Санкцій недостатньо – буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії,

– наголосив лідер України.

Зрештою Зеленський запевнив, що Україна працюватиме з партнерами, аби закінчити війну на умовах на основі нашої Формули миру, яка є цілком справедлива.

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Президент зустрівся з австрійськими гостями

Зеленський також зустрівся з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїжджав з офіційним візитом в Україну.

"Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналася до реалізації Формули миру. І я ціную, що Австрія готова приєднатись", – сказав президент.

Політики також обговорили і європейський рух нашої держави. Зокрема, Зеленський поінформував австрійця про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії й висловив надію, що Австрія і надалі підтримуватиме українську європейську інтеграцію.

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Глава держави подякував українським службам

Президент підкреслив, що кожної доби російські терористи б'ють по наших містах і селах. Для цього окупанти використовують ракети та безпілотники типу "Шахед".

Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання. Є падіння уламків. І незмінно наші рятувальники, поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники – всі екстрені служби працюють 24 на 7, аби допомогти людям і зберегти нашу інфраструктуру,

– сказав Зеленський.

Саме тому він вирішив подякувати людям, які відзначилися у рятувальних місіях цього тижня. Зокрема, на Одещині, Полтавщині та Черкащині.

Зеленський відзначив таких працівників українських служб:

працівників ДСНС Одеської області: головного майстер-сержанта Олексія Жаборюка, сержанта Сергія Чобу та сержанта Олександра Вєлєва;

працівників Одеської поліції: полковника В’ячеслава Барбу, майора Миколу Перекрестова;

пожежників Одеської філії Адміністрації морських портів України: старшого пожежника Геннадія Майстренка, пожежника Андрія Когута;

працівників ДСНС України в Полтавській області: сержантів Євгена Білокобильського та Володимира Смика, а також капітана Сергія Кириченка;

поліцію Полтавщини: старшого лейтенанта Антона Триголова та капітана Олега Нікішу;

лікарку бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ксенію Кушко та фельдшера Ігоря Гевеля;

полтавських волонтерів: Тетяну Шаховцеву та Ігоря Штефана;

працівників ДСНС України в Черкаській області: підполковника Дмитра Мокієнка, головного майстер-сержанта Миколу Олійника, сержанта Андрія Куцевола;

черкаську поліцію: підполковника Володимира Брелаха, старшого лейтенанта Вадима Рубана;

Черкаську обласну організацію українського Товариства Червоного Хреста та голову організації Юлію Холодну;

лікарку швидкої Олександру Екзархо;

черкаських комунальників: Михайла Васильєва та Дмитра Задорожнього.

Наостанок президент подякував усім, хто невтомно працює заради людей та виконує свою роботу. Він побажав слави кожному й кожній, хто додає Україні сили, і всім тим, хто б'ється за нашу державу.