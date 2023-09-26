Військовослужбовці Збройних Сил України поглиблено вивчають норми Міжнародного гуманітарного права. Від серпня по вересень проведено 13 семінарів з сержантським та старшинським складом.
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Для слухачів створили унікальні умови
Завдяки цьому проєкту нові знання отримали понад 500 військовослужбовців різних військових гарнізонів.
Викладацький склад, який залучається до проведення таких занять, активно взаємодіє з профільними структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, органами військового управління ЗС України та міжнародними експертами,
– мовиться в повідомленні.
Що таке Міжнародне гуманітарне право (МГП)
Це галузь міжнародного публічного права, яка застосовується під час збройних конфліктів з метою обмеження засобів та методів ведення воєнних дій.
Вона спрямована на захист цивільного населення від впливу збройного конфлікту та тих, хто припинив брати участь у воєнних діях. МГП покликане на обмеження наслідків конфліктів, виходячи з міркувань гуманності.
Принцип гуманності є найбільш загальним принципом у міжнародному гуманітарному праві, він об’єднує всі положення у логічно побудовану систему норм, які застосовують під час збройних конфліктів і тісно пов’язані з суміжними галузями міжнародного права.
Це дозволяє створити для слухачів унікальні умови для поглиблення знань з Міжнародного гуманітарного права з урахуванням сучасних умов.
Українські військові проходять тренінги із МГП / Фото Генштабу
Крім цього, також підсилюється система підготовки особового складу Збройних Сил України. Зокрема, це стосується дотримання норм МГП в умовах ведення інтенсивних бойових дій з російськими загарбниками.
Проєкт триває з лютого 2023 року. Реалізацію забезпечує ГО "Ліга офіцерів", яка має укладений з Генеральним штабом Збройних Сил України Меморандум про співробітництво.
Українські військові вже пройшли низку тренінгів
- Заняття з вивчення норм міжнародного права проходять у вигляді тренінгів з сержантським складом, який залучається до виконання завдань в районах бойових дій. У розробці програми брали участь міжнародні експерти, які підбирали інформаційно-довідкові матеріали та формували навчальну програму.
- Головною метою таких навчань є поширення знань про міжнародне гуманітарне право та його реалізація в практичній площині – неухильне дотримання МГП військовослужбовцями ЗСУ. Першочергово це стосується саме сержантського складу – лідерів для підлеглих та помічників командира.
- У березні українські захисники й захисниці пройшли перший етап навчання. У першому пілотному проєкті ЗСУ на тренінгах навчалися збирати докази воєнних злочинів росіян, а також поводитися з військовополоненими.