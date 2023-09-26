Військовослужбовці Збройних Сил України поглиблено вивчають норми Міжнародного гуманітарного права. Від серпня по вересень проведено 13 семінарів з сержантським та старшинським складом.

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Завдяки цьому проєкту нові знання отримали понад 500 військовослужбовців різних військових гарнізонів.

Викладацький склад, який залучається до проведення таких занять, активно взаємодіє з профільними структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, органами військового управління ЗС України та міжнародними експертами,

– мовиться в повідомленні.

Що таке Міжнародне гуманітарне право (МГП)

Це галузь міжнародного публічного права, яка застосовується під час збройних конфліктів з метою обмеження засобів та методів ведення воєнних дій.

Вона спрямована на захист цивільного населення від впливу збройного конфлікту та тих, хто припинив брати участь у воєнних діях. МГП покликане на обмеження наслідків конфліктів, виходячи з міркувань гуманності.

Принцип гуманності є найбільш загальним принципом у міжнародному гуманітарному праві, він об’єднує всі положення у логічно побудовану систему норм, які застосовують під час збройних конфліктів і тісно пов’язані з суміжними галузями міжнародного права.