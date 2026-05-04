Говорит со многими, но ключевой советник по фронту – один, – источники СМИ о Зеленском
Президент Владимир Зеленский осторожно подходит к принятию военных решений. Ключевую роль в вопросах фронта играет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Именно с ним президент поддерживает тесное рабочее взаимодействие. Об этом сообщает собеседник "РБК-Украина" в военных кругах.
Кто является ключевым советником Зеленского по фронту?
Президент принимает военные решения максимально взвешенно, учитывая мнения разных людей, специалистов, оценивая риски и преимущества, а при необходимости даже выезжает непосредственно на поле боя.
В то же время ключевым советником в вопросах фронта остается главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник отмечает, что по оперативной обстановке президент и главнокомандующий могут общаться почти каждые два часа – между ними сформировались довольно теплые и рабочие отношения.
Также подчеркивается, что Зеленский и бывший главком Залужный отличались подходами, тогда как с Сырским у них больше совпадают темпераменты. Они оба являются более решительными и склонными к смелым решениям в положительном смысле.
Важно! ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко в комментарии 24 Канала сообщил, что большие потери врага на фронте обусловлены неподготовленным военным составом, который Россия бросает в штурмы. В то же время враг понимает, что сейчас преимущество получает тот, кто умело владеет дронами, поэтому с началом улучшения погоды оккупационная армия активизирует беспилотные системы. Такие действия врага свидетельствуют о проблемах в армии и недостаточный уровень владения технологиями.
Какова сейчас ситуация на фронте?
В своем отчете за последние сутки аналитики Института изучения войны сообщили о некоторых изменениях на фронте.
Украинские бойцы продвинулись в районе Орехова, что в Запорожской области.
Тогда как вражеские войска намерены удержать свои позиции на этом участке фронта, усиливая оборону и используя различные типы подразделений для сдерживания украинских атак.
Активные боевые действия продолжались в Донецкой области, однако успеха ни одна из сторон не достигла.
В то же время на Харьковщине заметно резкий рост активности артиллерии и дронов. Кроме того, враг пытается инфильтроваться в прифронтовых районах.