Именно с ним президент поддерживает тесное рабочее взаимодействие. Об этом сообщает собеседник "РБК-Украина" в военных кругах.

Кто является ключевым советником Зеленского по фронту?

Президент принимает военные решения максимально взвешенно, учитывая мнения разных людей, специалистов, оценивая риски и преимущества, а при необходимости даже выезжает непосредственно на поле боя.

В то же время ключевым советником в вопросах фронта остается главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник отмечает, что по оперативной обстановке президент и главнокомандующий могут общаться почти каждые два часа – между ними сформировались довольно теплые и рабочие отношения.

Также подчеркивается, что Зеленский и бывший главком Залужный отличались подходами, тогда как с Сырским у них больше совпадают темпераменты. Они оба являются более решительными и склонными к смелым решениям в положительном смысле.

Важно! ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко в комментарии 24 Канала сообщил, что большие потери врага на фронте обусловлены неподготовленным военным составом, который Россия бросает в штурмы. В то же время враг понимает, что сейчас преимущество получает тот, кто умело владеет дронами, поэтому с началом улучшения погоды оккупационная армия активизирует беспилотные системы. Такие действия врага свидетельствуют о проблемах в армии и недостаточный уровень владения технологиями.

Какова сейчас ситуация на фронте?

В своем отчете за последние сутки аналитики Института изучения войны сообщили о некоторых изменениях на фронте.