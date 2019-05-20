Решение – незаконно, – в "Народном фронте" озвучили свою позицию относительно роспуска Рады
Готовы участвовать в досрочных парламентских выборах в Украине, однако расценивают заявление Зеленского о роспуске Рады незаконным в "Народном фронте".
Именно эта фракция в пятницу, 17 мая, объявила о своем выходе из коалиции, таким образом как будто сделав невозможным роспуск украинского парламента.
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Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах",
– говорится в заявлении партии.
Там отмечают, что в инаугурационной речи Зеленского "не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду, именно этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах".
Отметим, что 20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также – анонсировал роспуске Рады.
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