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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Решение – незаконно, – в "Народном фронте" озвучили свою позицию относительно роспуска Рады

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      Готовы участвовать в досрочных парламентских выборах в Украине, однако расценивают заявление Зеленского о роспуске Рады незаконным в "Народном фронте".

      Именно эта фракция в пятницу, 17 мая, объявила о своем выходе из коалиции, таким образом как будто сделав невозможным роспуск украинского парламента.

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      Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах",
      – говорится в заявлении партии.

      Там отмечают, что в инаугурационной речи Зеленского "не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду, именно этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах".

       

      Отметим, что 20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также – анонсировал роспуске Рады.

      Рада парламент розпуск
      Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: появилась первая реакция России
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Роспуск Рады Народный фронт Верховная Рада
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