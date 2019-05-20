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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Рішення – незаконне, – у "Народному фронті" озвучили свою позицію щодо розпуску Ради

      2549 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Готові брати участь у дострокових парламентських виборах в Україні, однак розцінюють заяву Зеленського про розпуск Ради незаконною у "Народному фронті".

      Саме ця фракція у п’ятницю, 17 травня, оголосила про свій вихід із коаліції, таким чином начебто унеможлививши розпуск українського парламенту.

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      Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є виключно політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Безсумнівно, ми будемо боротися разом з нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах",
      – мовиться у відповідній заяві партії.

      Там зазначають, що в інавгураційній промові Зеленського "не було нічого про порядок денний змін в країні, а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду, саме цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори".

       

      Зазначимо, що 20 травня відбулась урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

      Рада парламент розпуск
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розпуск Ради Верховна Рада Народний фронт
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