Рішення – незаконне, – у "Народному фронті" озвучили свою позицію щодо розпуску Ради

Готові брати участь у дострокових парламентських виборах в Україні, однак розцінюють заяву Зеленського про розпуск Ради незаконною у "Народному фронті".

Саме ця фракція у п’ятницю, 17 травня, оголосила про свій вихід із коаліції, таким чином начебто унеможлививши розпуск українського парламенту.

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Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є виключно політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Безсумнівно, ми будемо боротися разом з нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах",

– мовиться у відповідній заяві партії.

Там зазначають, що в інавгураційній промові Зеленського "не було нічого про порядок денний змін в країні, а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду, саме цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори".

Зазначимо, що 20 травня відбулась урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.



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